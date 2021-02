La Junta Electoral Central avala el vot presencial dels infectats per COVID-19

La Junta Electoral Central (JEC) va avalar ahir el vot presencial de les persones contagiades de covid-19 en la jornada electoral del 14 de febrer. Així consta en un dels acords adoptats per la JEC, en què es desestima el recurs de l'epidemiòleg Oriol Mitjà que demanava prohibir als positius de coronavirus que vagin a votar als col·legis electorals.

La JEC al·lega que «tant l'administració electoral com les autoritats sanitàries i gestores del procés electoral han adoptat un conjunt de mesures per facilitar el vot no presencial» i per «garantir la seguretat en els col·legis electorals». En la resolució, la JEC indica que la sol·licitud de vot per correu ha crescut un 307% i destaca que el protocol de seguretat acordat per la Generalitat estableix una franja horària perquè votin les persones en quarantena.