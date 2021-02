La Junta Electoral reassignarà suplents d'altres meses electorals per cobrir titulars que s'absentin el 14-F

La Junta Electoral ha anunciat aquest divendres que els membres suplents de meses electorals de les properes eleccions catalanes i que finalment no hagin de quedar-se a la seva mesa perquè ja s'han constituït puguin ser reassignats a altres meses que sí que requereixin membres. Cada junta electoral de zona farà la reassignació dins del seu àmbit territorial, el partit judicial corresponent, i "preferentment dins del municipi de residència de l'elector".

En un acord d'aquest dijous, la JE s'ha plantejat possibles opcions davant de l'important increment de persones que han demanat excusar-se de ser presents en meses electorals per risc de contraure la covid. La llei preveu que si una mesa no té prou membres presents, entre titulars i suplents, els primers electors puguin ser obligats a quedar-se com a vocals o president. Davant del fet que el Govern ha recomanat que els primers electors en votar siguin els d'edat avançada, i per tant de més risc, la JEP ha ordenat a les juntes electorals de zona que "s'abstinguin d'ordenar formar part de la mesa algun dels electors que es trobi present al local".

Per això, consultada la Junta Electoral Central (JEC), la JEP de Barcelona ha recomanat a les juntes electorals de zona de tots els partits judicials de la demarcació que prioritzin membres suplents d'altres meses que hagin quedat alliberats, encara que siguin de municipis de l'entorn.

A la demarcació de Barcelona hi ha 6.694 meses electorals, cosa que significa que entre el president i els dos vocals titulars, i els dos suplents per a cadascun dels tres llocs, hi ha un total de 60.246 persones cridades a ser membres de meses. A Tarragona hi ha 1.026 meses, a Girona, 853, i a Lleida, 566. El total de Catalunya són 9.138 meses i 82.251 membres titulars o suplents, tot i que alguns ajuntaments estan fent nous sortejos per si els primers suplents no són suficients.