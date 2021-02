L'Ajuntament de Platja d'Aro obre una borsa de voluntaris que vulguin formar part de les meses electorals de les eleccions catalanes

Platja d'Aro ha obert una borsa de voluntaris que vulguin formar part de les meses electorals a les eleccions catalanes. L'alcalde, el socialista Maurici Jiménez, ha signat un decret demanant que tots aquells veïns que hi estiguin disposats, vagin a inscriure's al consistori. A l'escrit, fet a proposta de secretaria, l'alcalde diu ser conscient "que la legislació vigent" no contempla fer una llista de voluntaris. Però justifica la mesura "per evitar que no hi hagi prou persones per constituir les meses", en cas que la Junta Electoral de Zona (JEZ) accepti les al·legacions que s'han presentat, i "davant la impossibilitat de fer nous sortejos". La borsa estarà oberta fins al divendres 12 i ja hi ha veïns que s'han interessat per inscriure-s'hi.

Platja d'Aro pren la iniciativa davant la possibilitat que el 14-F, i arran de la pandèmia, no es puguin constituir totes les meses electorals que hi haurà al municipi. L'Ajuntament ha decidit obrir una borsa de voluntaris, perquè tots aquells qui estiguin disposats a ser-ne membres, s'inscriguin a la llista. Si se'ls necessités, se'ls cridaria per ordre a la mesa de la secció on els correspongui votar.

Al decret d'alcaldia que obre la borsa de voluntaris, Maurici Jiménez recorda que l'estat d'alarma arran de la covid-19 provoca que "molts" dels qui han estat escollits per sorteig, hagin presentat al·legacions davant la JEZ "sol·licitant que se'ls eximeixi d'aquesta obligació per tractar-se de persones incloses en els grups de risc, segons especificacions de l'administració sanitària".

De fet, segons les últimes dades fetes públiques pel TSJC, a les comarques gironines ja hi ha més de 1.600 persones a qui els han tocat ser mesa i que han presentat al·legacions davant les JEZ. De moment, hi ha 375 peticions a la Bisbal d'Empordà, 668 a Girona, 410 a Santa Coloma de Farners i 156 a Puigcerdà.

"Això pot provocar que, si s'accepten aquestes al·legacions, arribat el dia 14 de febrer no hi hagi prou persones per constituir les meses electorals davant la impossibilitat de procedir a nous sortejos", recull el decret de Platja d'Aro. Per això, i per evitar "que la jornada electoral s'hagués de suspendre al nostre municipi per aquest motiu", a proposta de secretaria, l'alcalde Maurici Jiménez ordena que s'obri una borsa de voluntaris.



Garantir les eleccions

Jiménez ho fa essent coneixedor "que la legislació del règim electoral vigent no ho contempla", però ho justifica per poder garantir les eleccions al Parlament del 14-F al municipi. La borsa estarà oberta fins al divendres 12 de febrer, i s'hi poden inscriure tots aquells que, com subratlla l'escrit, "amb caràcter voluntari estiguin disposats a formar part d'una mesa electoral". I en cas que finalment hagin d'estar en un dels col·legis durant la jornada del 14-F, rebre'n la retribució corresponent (uns 70 euros).

La crida ja ha tingut efecte perquè, com explica Jiménez, ja hi ha hagut veïns que s'han interessat per inscriure-s'hi. "Agraïm la seva predisposició per fer de voluntaris", destaca l'alcalde de Platja d'Aro.