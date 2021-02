«No soc feixista, soc un patriota que estimo la meva terra i la vull defensar»

Vostè és feixista?

No soc feixista. Jo soc un patriota, estimo la meva terra i la vull defensar. Feixista és una etiqueta fàcil que alguns posen a allò que no els agrada.

Però li diuen.

En faig cas omís. Jo vull defensar aquesta terra de les polítiques de desgovern de la Generalitat, defensar els nostres treballadors que han perdut el lloc de feina, defensar la seguretat dels nostres carrers, posar fre a aquesta immigració descontrolada que ens vol portar a la multiculturalitat...

No em dirà que la multiculturalitat és dolenta, els espanyols en som fills.

Espanya ha sabut integrar persones de diferents continents. Però sempre sota una cultura, una tradició i una convivència. Quan venen de països amb un tarannà molt diferent del nostre, sobretot quan ho fan de forma il·legal, fa que el model multicultural no funcioni. Potser els funciona a les elits progres, però vagi al barri de Can Gibert i pregunti als veïns què els sembla la multiculturalitat. Li diran que no funciona. Perquè no s'hi ha posat control. L'independentisme fomenta l'entrada il·legal d'immigrants per construir uns «nous catalans»... que van justament en contra dels catalans.

Per edat no li tocaria ser independentista?

Si hagués fet cas dels meus mestres, ho seria. Per això és important que l'educació serveixi per educar, no per adoctrinar.

Li agrada la democràcia espanyola?

M'agrada la democràcia, però perquè sigui real, alguns partits no hi han de poder participar. Em refereixo als partits separatistes, perquè atempten contra la democràcia. No hi creuen. Haurien de ser il·legalitzats tots els partits que al programa duguin la desintegració de la unitat nacional. Sort que Vox va assumir l'acusació particular i ha aconseguit que aquests colpistes vagin a la presó.

Què farà si el 14-F guanya l'independentisme?

Faré oposició. Frontal, dura i contundent.

No és dels que amenacen de marxar?

Jo no marxaré mai de Catalunya, és la meva terra. Almenys no marxaré fugint, com han fet polítics d'altres partits que han vist que podien estar més còmodes a Madrid. Parlo de l'Arrimadas.

Per què ha servit la Llei de Violència de Gènere?

Per deixar l'home desprotegit. El que cal és una llei que persegueixi la violència. El problema no és el gènere, és la violència.

Va tranquil, pel carrer?

No hi vaig gaire. He rebut amenaces, he hagut de canviar de domicili més d'una vegada... Però bé, també tenen por moltes persones a segons quins barris, per l'entrada massiva de MENAS. Als carrers hi ha inseguretat. Girona és la província amb més robatoris dins dels domicilis.

Quan els venen a boicotejar actes, què pensa?

Que aquesta gent no té res més a fer. És gent plena d'odi, han sigut adoctrinats des de petits. En el fons és gent enganyada, no saben ni per què estan allà.

I si tenen raó i és vostè un mal català?

Els mals catalans, els que no estimen Catalunya, són els que ens han empès a un procés que ha culminat amb la fugida d'empreses, amb milers de treballadors al carrer, amb famílies dividides, amb aquest clima de violència. Els que l'estimem som els que la volem reconstruir i recuperar la convivència.

Es nota més estimat o odiat?

Més estimat. Em trobo molta gent al carrer que em fa saber que em dona suport i que em demana que no l'abandonem. I els que no ens volen... segurament és gent que no ha treballat en la seva vida i es dedica només a tirar pedres, o immigrants que han entrat de forma il·legal. Si aquests són els que m'odien, que m'odiïn.

Qui té por de Vox?

Els que viuen de subvencions i els que viuen de la trama del procés, o els que es beneficien de les màfies de tràfic de persones. Perquè saben que som els únics que agafem el toro per les banyes. I saben que no farem un pas enrere.

Què opina que els presos participin en la campanya?

És una vergonya, han d'estar a la presó, complint condemna. Són delinqüents. Han trencat la convivència i han fomentat l'entrada massiva d'immigrants.

Per evitar un govern independentista, votaria Illa?

Al ministre pesadilla? No. Vol dir que el PSC no és una mica independentista? Però si a Girona van fer alcalde Puigdemont! Els socialistes no defensen la unitat nacional, a la que poden pacten amb Podem, amb Bildu, amb ERC o amb qui faci falta. Fer president a qui ha liderat les pitjors xifres de la covid a Europa no seria un benefici per a cap català. No li podem donar suport. L'únic acord que farem és amb els catalans.

Quins problemes cal resoldre a les comarques de Girona?

Recuperar l'economia, hi ha sectors com l'hostaleria que estan patint molt i no reben ajudes. La seguretat: he estat a Ripoll i s'ha convertit en bressol del jihadisme, d'allà s'exporten terroristes a la resta d'Europa. I defensar la nació, perquè el cop d'estat segueix vigent a la Generalitat.

Qui va ser en Franco?

Un general que va governar Espanya durant quaranta anys.