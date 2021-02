Turisme: de la reconversió total de la CUP al creixement del PP

Debat Taula Gironina del Turisme. Les diferències ideològiques de base i els retrets entre les diferents formacions que es presenten a les eleccions marquen el debat sobre les expectatives a curt termini i els canvis necessaris en una mirada més llarga en un sector clau per a l'economia gironina i molt colpejat per la pandèmia

La primera intervenció del representant de JxCat, l'expresident de la Cambra i número 2 de la llista per Barcelona Joan Canadell, va ser el millor exemple que, a deu dies d'unes eleccions, és complicat reunir vuit representants de partits polítics diferents i aconseguir sentir moltes propostes concretes, o que com a mínim s'allunyin dels apriorismes ideològics particulars, sobre un sector com el Turisme d'una importància cabdal per a les comarques gironines. Canadell va disparar cap als seus dos objectius habituals: Espanya «no ha posat ni un euro per la recuperació» i ERC «les restriccions han vingut des de la conselleria de Salut i no pas des de la d'economia».

Entre retrets i el lloc comú que calen «més ajudes al sector», l'esforç del moderador, l'expert en turisme de la Universitat de Girona José Antonio Donaire, va aconseguir començar a sentir propostes. Moltes interessants, algunes novedoses, però, sobretot, totes en consonància a la línia ideològica de cada formació. Ben pocs dels participants van deixar a casa el llibre d'estil del seus partits. Així, sense tallar-se un pel davant un fòrum organitzat pel mateix sector, la representant de la CUP Natàlia Sánchez va apostar amb contundència pel «decreixement turístic» i per assumir que «cal acceptar les conseqüències de 40 anys de turisme heretat del desarrollismo franquista i la greu errada de posar tots els ous al mateix cistell durant molts anys». A l'altre costat, l'empresària turística i número 2 en la llista del PP, Eva Trias, que es va mostrar convençuda del caràcter cíclic de les crisis i que, per tant, «el turisme té marge de millora i de creixement» sempre que «hi hagi estabilitat política i seguretat jurídica» i, concretant a les comarques gironines, inversions en infraestructures com, per exemple, el baixador del TAV a l'aeroport.

L'alcalde de Lloret i candidat del PDeCAT, a banda d'indignar-se amb la cupaire Sánchez per com va relacionar l'alt nombre de turistes que visiten la seva població i la baixa renda per càpita municipal, també va tenir una visió optimista del futur amb la combinació «d'ajudes directes a les empreses» i «el procés de vacunació» arribant a estimar que el «mes de juny ja podem estar treballant al 70%». Entre el foc nou de la CUP i l'optimisme de PP i PDeCAT, Jordi Orobitg d'Esquerra Republicana va parlar de la necessitat de «diferenciar les polítiques per a destinacions madures amb molts visitants, una gran marca internacional com Barcelona o les necessitats del turisme rural» i va posar sobre la taula afrontar «el decreixement incentivant el turisme interior amb vals per a les famílies com es va fer a Itàlia».

Alícia Romero del PSC va parlar de «reinventar-se i de tenir mirada llarga perquè el turisme no tornarà a ser igual», però sense haver de donar per inevitable «el decreixement»; el veterà exsindicalista Joan Carles Gallego, en nom d'En Comú Podem, de «desestacionalizar, formar millor els treballadors i reconvertir» per aconseguir que «el turisme segueixi sent un motor econòmic»; i, per part de Ciutadans, José María Cano, va deixar clar que «primer cal salvar les persones i els autònoms» per després «repensar un turisme que ha de passar per la digitalització». Per tancar, Joan Canadell va tornar a demanar que «Espanya s'endeuti i arribin 4.600 milions a Catalunya» per ajudar un sector al que veu «futur perquè amb les màquines cada cop tindrem més temps lliure per viatjar».