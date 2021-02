VÍDEO: Així sona el rap del Comuns

Ada Colau, Jéssica Albiach, Gerard Pisarello i altres cares conegudes dels Comuns, han protagonitzat un videoclip amb motiu de la campanya electoral per les eleccions catalanes, que la formació va fer públic ahir dijous.

Es tracta d'un rap on l'alcaldessa de Barcelona i la candidata a la presidència rapegen per animar a «fer possible l'impossible», acompanyats per la jove rapera d'origen marroquí Miss Raissa.

El vídeo està dedicat a la memòria de la lluitadora antifranquista Maria Salvo.