Així ha estat el novè dia de la campanya electoral del 14-F

La campanya de les eleccions catalanes estan en el seu màxim apogeu. Després d'una setmana en què la preocupació del carrer estava més en la necessitat de conèixer si els que havien presentat al·legacions per formar part de les meses electorals, eren o no ateses per la Junta Electoral Central, l'arribada del cap de setmana ha suposat l'entrada en escena dels 'pesos pesants' de la política espanyola i catalana.

Pedro Sánchez (PSOE), Inés Arrimadas (Cs), Pablo Iglesias (Unides Podem), Artur Mas (PDECat), Teodoro García Egea (PP), Ada Colau (Comuns) i José Luis Martínez-Almeida (PP), entre d'altres, han acompanyat els seus respectius candidats iniciant l'últim esprint que ens ha de portar a les urnes el pròxim diumenge 14 de febrer.

Mentre el PSC demana el vot útil de l'esquerra i del constitucionalisme, Artur Mas apel·la al mateix argument d'utilitat per reivindicar el sobiranisme de Catalunya. El PP esgrimeix la seva política liberal entre els constitucionalistes.

Junts x Cat s'aferra als atacs a ERC amb l'espantall del tripartit, mentre que Pere Aragonés arenga els joves a mobilitzar-se contra el feixisme com a la guerra. Els Comuns, de la mà d'Iglesias, han encoratjat un govern d'esquerres.

Des de Ciutadans, han mobilitzat els seus fundadors Francesc de Carerras i Félix de Azúa per frenar l''efecte Illa' .

Mentrestant, la CUP, s'erigeix com l'única alternativa per «fer trontollar el sistema».