Tret de sortida als simulacres de votació per assajar els protocols sanitaris als col·legis del 14-F. L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis va recrear dijous com serà la jornada electoral al centre cívic del municipi, l'espai que acollirà les urnes per primer cop arran de la pandèmia. Aprofitant una reunió amb els membres de les meses, ells mateixos van fer de figurants. Per als votants, circuits marcats, hidrogel a l'entrada i mantenir distàncies a la cua. Per als membres de meses, material de protecció (com pantalles facials, mascaretes FPP2 i bates). Sobretot, a partir de les set de la tarda. Entre els nou veïns a qui ha tocat ser president o vocal hi havia sentiments contraposats davant el 14-F, des de la resignació fins a l'angoixa.

A Sant Julià de Ramis hi haurà tres meses electorals repartides en dos col·legis. Una es trobarà al local social de Medinyà, i aquesta no canvia. Però les altres dues s'han hagut de reubicar arran de la pandèmia i se situaran al centre cívic, que l'Ajuntament ha habilitat com a seu electoral.

Va ser allà on, dijous al vespre, el consistori va fer una reunió amb els titulars de les diferents meses. En total, doncs, nou veïns. L'alcalde, Marc Puigtió, explica que la trobada era «necessària». No tant per explicar quin paper ha de fer cadascú durant la jornada i el recompte, sinó –i sobretot- per esvair dubtes amb els protocols de la covid-19.

De fet, just després del sorteig per les meses, l'Ajuntament ja va detectar neguits entre alguns dels escollits. «Sant Julià de Ramis és un poble petit, i de seguida n'hi va haver que ja ens van trucar», admet Puigtió.

Escollir el centre cívic per a la reunió no va ser casual, perquè el consistori ja hi té muntat bona part del col·legi electoral. Així doncs, no només es va explicar el protocol de seguretat per al 14-F; sinó que també es va posar a prova, assajant com serà la jornada electoral.

D'entrada, a cadascú se li va donar un manual explicant quines serien les mesures de protecció. Cada col·legi tindrà un responsable covid –en el cas de Sant Julià, l'alcalde– i un altre de seguretat sanitària. S'ocuparan de garantir els EPIs per a les meses, controlar l'accés o vetllar perquè, com a mínim cada dues hores, totes les superfícies de les taules es desinfectin.

D'ençà que els membres de les meses entrin al col·legi –ho fan a les vuit del matí- i fins a les set de la tarda, els EPIs que es consideren adequats són mascaretes FPP2, pantalles facials i hidrogel. I durant la franja reservada per a infectats o contactes estrets, a aquests EPIs s'hi afegeixen una bata i guants d'un sol ús. A més, la distància mínima, tant entre votants com membres de mesa, serà sempre d'1,5 metres.