Eleccions Catalunya 2021: Picabaralla entre JxCat i BComú per la retirada de cartells electorals per part dels serveis de neteja

Cartell electoral de la candidata de JxCat, Laura Borràs, amb el lema 'Junts per ser. Junts per fer'

Un vídeo publicat a Twitter per Pilar Rahola d'una treballadora del servei de neteja de Barcelona retirant un cartell de les eleccions catalanes de Laura Borràs d'un fanal al barri de Gràcia ha provocat una picabaralla a les xarxes entre JXCat i BComú. La presidenta del grup municipal de Junts, Elsa Artadi, ha acusat el govern d'Ada Colau de fer una neteja "selectiva", feta "en funció del color polític dels cartells". "Tots hem vist cartells els comuns als fanals de la ciutat i com encara n'hi ha de penjats de Colau del 2019", ha afegit. El regidor de Presidència, Jordi Martí Grau, ha sortit en defensa dels treballadors públics, i des de l'Ajuntament han recordat que aquest cartell no estava en un lloc autoritzat.

"És una falta de respecte als treballadors públics acusar-los de treballar al servei d'una formació política. Es retiren tots els cartells mal col·locats, i ho saps", ha dit Martí a Artadi, i ha afegit que "no val tot en una cursa electoral, encara que es vagi perdent".

El propi Ajuntament, a través del servei d'Ecologia Urbana, ha fet una piulada apuntant que els serveis de neteja retiren els cartells electorals del mobiliari urbà en què no està permès col·locar-los, d'acord amb l'Ordenança Municipal. Ha afegit que les tasques es fan en el moment en què es detecta la presència de publicitat electoral fora dels espais habilitats, com ara els fanals.

També el regidor Eloi Badia, dels comuns, ha sortit a criticar Junts per Catalunya. "Deuen anar molt malament les enquestes per pensar que es donen instruccions polítiques per retirar cartells de llocs prohibits. Trist espectacle atacar els treballadors públics", ha etzibat Badia, que ha subratllat que es retiren cartells de tots els partits. "De les 'fake news' a les 'fake polèmiques'", ha conclòs.

Després del vídeo publicat per Rahola, ha començat a circular per Twitter una fotografia del mateix fanal amb un cartell de la candidata dels comuns, Jéssica Albiach.