Albiach acusa JxCat de «fer-se els progressistes»

La candidata d'En Comú Podem a la Generalitat, Jéssica Albiach, va acusar ahir des de Lloret de Mar JxCat de «fer-se els progressistes» i «insultar» els comuns. Acompanyada del Ministre Alberto Garzón i la cap de llista per Girona, Rosa Lluch, va dir fent referència a JxCat: «Venen els de sempre, es posen una jaqueta de cuir per fer-se els progressistes i venen a insultar-nos per por a perdre el control del Govern de la Generalitat». Albiach va fer una crida a aconseguir un govern d'esquerres com el de l'Estat o l'Ajuntament de Barcelona i va remarcar que «no és un caprici sinó una necessitat».

Al seu torn, el ministre de Consum, Alberto Garzón, va acusar «una part de l'independentisme» de «subscriure» les retallades del PP quan governava a l'Estat. Garzón va demanar que el 14-F es recordi que «mentre el PP feia retallades socials amb beneficis per a les elits» alguns partits ara independentistes «subscrivien les polítiques». De fet, va assegurar que «probablement sense aquest suport no haurien pogut tirar endavant». El Ministre espanyol va afegir que ara cal «revertir» el procés de pèrdua de drets i va garantir que el seu «objectiu prioritari» és revertir «les retallades acumulades» al llarg dels anys. «Volem posar al centre la vida», va insistir.

Garzón va acabar fent una crida a la participació a les eleccions, especialment de les classes populars, i va agrair als comuns el seu «gra de sora» per «seguir enfortint» el projecte a Catalunya i a l'Estat.

Allunyar la ultradreta

Per la seva banda, la candidata dels comuns per Girona, Rosa Lluch, va garantir que cada vot a En Comú Podem a la demarcació «allunya més la ultradreta» d'obtenir representació al Parlament.