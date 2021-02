«A cap altre lloc d'Europa els presos participarien en la campanya»

Estem a punt de començar una legislatura més: com resumiria la passada?

Nefasta, amb un Govern que no s'ha preocupat dels problemes reals dels catalans. I quan ens hem trobat amb aquesta crisi sanitària i econòmica brutal, encara han empitjorat la seva gestió. Ara necessitàvem un Govern fort, que gestionés bé, i s'ha demostrat que no saben governar.

L'han insultat per les seves idees polítiques?

Algunes vegades, sí, sobretot pels voltants de l'1-O de 2017, quan va passar el que va passar. No en persona, perquè la gent és covarda, però sí a les xarxes. I hi va haver gent que jo creia amiga que em va deixar de saludar.

O sigui, ha perdut amistats.

Serien amistats que no eren autèntiques, però algunes n'he perdut pel camí, sí.

Hi ha fractura social?

Sí que n'hi ha. Està claríssim.

Es podrà arreglar?

Això és el que vol el PP. Per això treballem, però serà difícil. Mentre n'hi hagi alguns que van defensant... el que defensen, trigarem més. Mentre hi hagi gent que vol anar a la seva i vol desunió, més costarà tornar a reconstruir el que s'ha trencat. Malauradament, caldrà molt temps.

Com ha sigut el comportament dels partits d'esquerra amb l'independentisme?

Massa tebi, i alhora ha sigut ara una cosa, ara l'altra. D'aquí a aquí diuen que són constitucionalistes, i d'aquí a aquí, pacten amb ERC. Depèn del que interessa electoralment. Sí que en 2017 el PSC es va portar com un partit constitucionalista, però ara no sabem on navega. A mi no m'inspira cap confiança, no té cap criteri.

Donaria suport a una presidència de Salvador Illa?

Nosaltres el que volem és que hi hagi un canvi. Però sortim a guanyar.

En quin sentit?

Un canvi perquè es treballi pels catalans, per reconstruir Catalunya, que torni a ser el que era, que deixi enrere aquesta decadència. Que torni a ser el motor econòmic d'Espanya, que ja no ho som i ens costarà torbar a ser-ho. A reconstruir els ponts que s'han trencat, que puguem viure en convivència i en pau. I per sortir d'aquesta crisi.

Què li sembla que els presos participin en la campanya?

Fatal. Potser la paraula seria demencial. No trobo el qualificatiu que els hagin deixat sortir per la campanya. Crec que això no passaria a cap país d'Europa. Només pot passar a Catalunya.

Són presos polítics?

Són polítics presos. A Espanya no n'hi ha, de presos polítics.

La irrupció de Vox perjudicarà el Partit Popular?

El PP és un partit constitucionalista, que vol ser la casa comuna dels constitucionalistes.

O sigui que Vox no és constitucionalista?

Sí que ho és, però la nostra aspiració és reunir al PP tots els constitucionalistes. Aquí hi caben tots.

Diuen que ara sí que amb el 51% arriba la independència...

Això deia l'altre dia la senyora Borràs. És una utopia, un somni que tenen. Crida l'atenció que amb la situació que estem vivint encara hi hagi qui com a prioritat tingui això. És lamentable, penós. És que no veuen com està Catalunya? No veuen com estan els autònoms? Els empresaris de la restauració? Com pot ser que davant d'això només diguin que ho tornaran a fer? És gent que viu en un altre món, en un món irreal.

Un tripartit d'esquerres seria un mal menor?

Ja en vam tenir un i recordem com vam acabar. Si ara estem malament, amb un altre tripartit, no aixecarem cap mai més.

Com ha gestionat la pandèmia el Govern català?

Pèssimament. Ha arribat tard, malament. Un comitè d'experts que mai no ha existit ni aquí ni a Espanya, quan no falten mascaretes falten neveres, ara diuen una cosa i demà una altra... Costa d'imaginar com es podrien fer pitjor les coses. En fi, cap sorpresa, va en la línia de tot: no saben governar, no tenen res més a la ment que l'independentisme, tal com s'està posant de manifest en la campanya. No pensen en els catalans i els seus problemes reals. En lloc d'envoltar-se de gent qualificada, van per lliure.

Què proposa per ajudar les petites i mitjanes empreses que estan en situació crítica?

En primer lloc, posar-nos a la seva pell en lloc de fer discursos que res no solucionen. Si hi ha ingressos zero, els impostos han de ser també zero, ho portem al programa. El que ha de fer un bon polític és buscar l'equilibri entre la salut i l'economia, i a Catalunya no s'ha fet. Això, que no és fàcil, s'ha intentat en les comunitats que governa el PP. I si algú ha de tancar, que rebi ajudes reals, com es fa en altres llocs d'Europa. I cobrar els ERTOs quan toca.

La gent comença a estar-ne farta?

La gent demana una cosa tan simple com que la deixem treballar. Aquests horaris de la restauració no tenen cap sentit, s'han de buscar solucions per tots aquests sectors que ho estan passant malament. Si van tancant negocis, acabarem a la ruïna total.

Què cal resoldre a les comarques de Girona?

A banda de recuperar l'activitat econòmica, tal com deia, cal ajudar a la recuperació d'autònoms, pimes, etc. I millorar les infraestructures. Cal generar activitat, a partir d'aquí, tota la resta vindrà.