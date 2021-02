El Govern es planteja no publicar els resultats el 14-F si falten molts vots

El director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat, Ismael Peña-López, va plantejar ahir «suspendre» la publicació dels resultats dels comicis catalans la mateixa nit electoral si moltes persones encara no han pogut votar perquè no s'hagin constituït les seves taules. La mesura, ha justificat, buscaria evitar que els electors que hagin d'acudir a les urnes després de l'14 de febrer, «generalment dimarts», facin un vot «tàctic» aprofitant que ja coneixen el resultat de la majoria de la població.

«Si són moltes persones, podria afectar el sentit del vot de les persones que van a votar el dimarts perquè podrien fer un vot molt més tàctic, amb molta més informació que la que tenien els seus conciutadans diumenge», argumentava en una entrevista a RAC 1. La Generalitat, així, obre la porta a suspendre la publicació de les dades, però no la seva recepció. «Fins i tot estem plantejant l'opció de ni sumar les dades perquè no hi pugui haver cap filtració», afegia.

Peña-López assegurava que hi haurà temps suficient per prendre la decisió, ja que a les 10 del matí se sabrà quines taules no s'han pogut constituir per l'absència dels elegits per sorteig (aquest procés té lloc entre les 8 i les 9, i després hi ha una hora més per intentar cobrir les vacants) i fins a les vuit del vespre no tancaran els col·legis electorals. «Tindrem temps suficient per, si creiem que el percentatge és molt sensible, parlar amb les candidatures i les juntes electorals per veure què decidim», assegurava.

Suplents d'altres taules

Si a les 10 del matí una taula no té membres suficients per formar-se, queda suspesa «automàticament» i s'haurà de constituir «al cap de 48 hores». Per limitar-ho, recordava, es podria «agafar suplents que han quedat lliures» per posar-los en altres taules properes. «A qui li toqui a Martinet de Cerdanya (Lleida) i hagi d'anar a Puigcerdà (Girona), haurà d'agafar el cotxe i fer 15 o 20 minuts», apuntava abans de no descartar que cossos de seguretat o taxistes s'ocupin de transportar a aquestes persones. Peña-López, amb tot, havia afirmat dissabte que veia «gairebé nul» el risc que el 14 de febrer quedin meses electorals suspeses.

Ahir diumenge també va explicar que les persones cridades a controlar les meses electorals rebran un SMS perquè es facin un test d'antígens entre el 9 i el 12 de febrer. Tot i així, afegia, es difondrà aquesta informació per internet perquè «és molt difícil tenir la llista definitiva» de titulars i suplents causa de les al·legacions que s'estan presentant.