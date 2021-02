Interior obra una investigació reservada per l'actuació dels Mossos a les protestes contra l'acte de Vox de Salt

El conseller d'Interior Miquel Sàmper ha anunciat a la roda de premsa sobre el seguiment epidemiològic i de la mobilitat per la covid-19, que s'obrirà una investigació reservada sobre un possible cas de «mala praxi» dels Mossos durant les protestes a l'acte de Vox que va tenir lloc ahir a Salt.





Avui a Salt l'agent BRIMO amb nop D3C445 s'ha apropat directament a mi per disparar-me una salva a la cara sent fotoperiodista degudament acreditat. Aquí les imatges on es pot observar com ve directament a per mi i TOTS els seus companys dirigeixen la mirada cap a mi. pic.twitter.com/WG4y2ePNCL