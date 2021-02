Els Mossos carreguen contra manifestants anti-Vox en un acte a Salt

Els Mossos d'Esquadra van disparar projectils de foam i van carregar ahir contra col·lectius que es manifestaven a Salt per la presència de Vox i del seu líder, Santiago Abascal, en un acte a la plaça de la Llibertat del municipi. Els manifestants van llançar ous, cebes, tomàquets, taronges i també grava als membres del partit ultradretà. Abascal, que va assitir a l'acte per sorpresa, es va arribar a encarar amb els concentrats i durant el seu discurs va titllar els Mossos d'Esquadra de «policia política» per la seva «inacció». També va aprofitar per recollir algunes de les coses que li havien llançat per mostrar-les als responsables de l'operatiu policial. Els agents van identificar un veí que passava en bicicleta i que va tirar a terra la carpa que Vox havia instal·lat a la plaça.

Així, es van tornar a registrar incidents en un nou acte de Vox a les comarques de Girona, aquest cop a la plaça de la Llibertat de Salt, on la formació d'ultradreta havia previst un discurs de la diputada al Congrés Macarena Olona i del candidat per Girona al Parlament, Alberto Tarradas. Diversos grups contraris al partit havien convocat una manifestació just mitja hora abans al mateix lloc per intentar evitar l'acte. La sorpresa, però, va ser la presència d'Abascal, que no estava previst que intervingués.

Els manifestants contraris van llançar fruites i verdures a més d'ous contra la trentena de simpatitzants i dirigents del partit d'ultradreta. De fet, ni Olona ni Abascal van poder fer el seu discurs amb normalitat i es van haver de protegir dels llançaments amb paraigües. El líder de Vox es va centrar a criticar els Mossos d'Esquadra, perquè entenia que no actuaven contra els concentrats. En aquest sentit, Abascal va dir que portaran el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, davant la JEC pels incidents a mítings.

nous incidents en un míting de vox a les comarques gironines. 1 Santiago Abascal, mostrant les verdures que li havien llançat els manifestants per impedir l'acte de Vox a Salt. F

2 Els Mossos van haver de carregar contra els manifestants anti-Vox. F