«Si Catalunya no té solució, ens n'anem a les escombraries»

No és trair les arrels, això de presentar-se per comuns i no pel PSC?

Les meves, no.

Les familiars.

Bé, jo vinc d'una família on hi ha hagut militants, i gent que ha fet política activa, a diverses de les sigles que concorren a les eleccions actuals.

Al Parlament es treballa realment pels catalans?

Al Parlament hi he anat de visita amb els estudiants, i vaig tenir la sensació que sí, que s'hi treballa. Ara bé, aquesta impressió és la d'algú que hi ha anat un parell d'hores de visita. Vull creure que sí, que s'hi treballa pels catalans. O que s'hi hauria de treballar.

Això és molt diferent.

Vull pensar que al Parlament es treballa pels catalans.

No ho semblava gaire, en aquesta darrera legislatura.

Ha sigut una legislatura complicada, dura. I que haurà portat poques solucions als problemes reals dels catalans. La definiria com una legislatura fallida.

Quins són els problemes reals dels catalans que, segons vostè, no s'han resolt?

Estem a les portes d'una crisi econòmica molt forta, i no s'han posat mesures per pal·liar el seu impacte sobre els ciutadans. Tampoc no s'han millorat qüestions de la sanitat que, una vegada hem tingut a sobre la pandèmia, s'ha vist que eres fonamentals i no les teníem resoltes.

No sap que la culpa és de Madrid?

Sí, la culpa sempre és d'un altre. Hauríem de començar a fer-nos grans i assumir que a vegades som nosaltres els que ens equivoquem.

Als comuns els separen gaires coses de Salvador Illa?

Ens separa, per exemple, el concepte de la monarquia i la valoració que fem d'aquesta institució. Els separen també algunes polítiques d'esquerres. I més coses, és clar; si no, estaríem al mateix partit.

Són diferències que es podrien salvar fins al punt de donar-li suport per ser president?

Si ens posem d'acord en les polítiques que s'han d'aplicar, podem donar suport a qui sigui. A la Generalitat i a tot arreu. De fet, en diversos ajuntaments catalans hem arribat a acords amb el PSC. Però també amb ERC. I també amb altres sigles, és un problema de polítiques, no de noms.

Programa, programa, programa. Això em sona. O sigui que podria votar Illa president.

En funció dels resultats, en funció dels acords i en funció de què acceptin... en parlarem.

Qui ja ha anunciat que proposarà un pacte de govern als comuns és Pere Aragonès (ERC)... en un tripartit amb la CUP. Això també ho veu factible?

Depèn. Estem parlant de millorar la sanitat, millorar l'ensenyament... de millorar què? De quines polítiques parlem?

Bé, es tracta de Pere Aragonès i ERC. Vostè mateixa...

Quan ens diguin quines polítiques volen pactar, ens ho pensarem. Mentrestant, són bombolles de sabó.

És de suposar que el primer punt del pacte seria tirar endavant la independència.

Ni ERC ni la CUP estan en aquests moments defensant la independència de Catalunya. El que fan tots dos és guanyar temps. Estan retardant la decisió. Per tant, ja veurem què passa després del 14-F, en funció dels resultats.

La CUP és més d'esquerres que vostès?

La CUP ha investit dos presidents de dretes. No soc qui per valorar si són més o menys d'esquerres, el que sé és que quan hi ha hagut la possibilitat activa, han optat per aquesta opció d'investir un president de dretes. Tan legítima com qualsevol altra.

És partidària d'un indult als polítics presos?

Realment penso que és una decisió que en aquests moments facilitaria la sortida de la presó d'aquesta gent i ens permetria recuperar una normalitat que necessitem.

És vostè independentista?

No.

Què va pensar els dies posteriors a l'1-O, amb les declaracions d'independència, els incidents, etc.?

Van ser uns dies molt tristos. Molt complicats. Ja abans de l'1-O, i després l'actuació policial del mateix dia va fer que tot es trasbalsés. Vaig tenir una sensació absoluta de desolació. Un pot no combregar amb aquella acció, però veure com es violentava els qui la defensaven... Van ser uns dies molt difícils.

I la DUI posterior?

El que no entenc és, si estava tot tan previst com deien, com pot ser que tot fos un desastre? Tot plegat va acabar en una pífia de minuts. La meva sensació és la que han reconegut alguns líders amb posterioritat: que anaven de farol, que no tenien suports... En definitiva, vaig tenir sensació d'irresponsabilitat.

Té solució, Catalunya?

Sí (rotunda). És que si no...

És vostè optimista de mena?

No, no soc optimista de mena, jo m'esforço a ser optimista. Però és clar que Catalunya té solució; si no, ens n'anem a les escombraries.

Dibuixi una mica aquesta solució.

Ha de començar, primer, deixant d'insultar-nos els uns als altres, deixant de faltar-nos al respecte.

Comencem malament, la primera ja em sembla impossible.

Jo també ho veig difícil, sí. Després caldrà buscar punts de contacte, que en tenim. En resum, amb una voluntat d'entendre'ns. Que és el que havíem tingut fins ara. Senzillament, tornant a buscar allò que ens uneix en lloc d'allò que ens separa.

Creu que hi ha voluntat d'entendre'ns, a la Catalunya actual?

Bona part de la societat té voluntat d'entendre's. És cert que alguns líders polítics estan dient que ells no s'asseuran a parlar amb ningú. Se'ls hauria de preguntar si no veuen que la societat té ganes de parlar i entendre's.

Està segura que en Jaume Asens no és un submarí d'ERC?

Ha, ha, no li he mirat el carnet, i haig de dir que a en Jaume Asens el conec molt poc. També hi ha gent que diu que l'Asens és de la CUP. Jo tinc per tendència fiar-me de la gent, i si l'Asens és diputat dels comuns, deu ser dels comuns. No tinc per què dubtar de la seva paraula.

Fa bé d'anar amb compte amb el que diu, l'anterior entrevista a una candidata de comuns el va fer enfadar força.

Bé, aleshores l'Asens estava d'eleccions, estic aprenent que això d'estar en campanya és complicat (riu).

L'esquerra catalana ha sigut massa tèbia amb el procés, deixant orfes els catalans progressistes i no independentistes?

En alguns moments del procés, tots ens hem sentit orfes. Jo m'hi sentia quan veia que el president de la Generalitat anava per una banda i el de l'Estat per una altra, i no hi havia manera d'entendre's.

Però jo em referia a gent d'esquerres que no trobava partit que els defensés.

Hi ha gent que s'ha sentit molt desconcertada per tot el que ha passat. Però d'esquerres, de dretes i de tot arreu. Ens han venut la idea que amb la independència serem més feliços, i després no ho han sabut materialitzar. Això, a més d'orfandat, genera amargor.

Veure que avui ser d'esquerres significa posar faldilles al ninot del semàfor, tampoc ajuda gaire. L'esquerra es perd massa en simbologia estèril?

És que s'ha posat de moda que tothom digui que és d'esquerres. Hi ha gent que fa polítiques de dretes però diu que és d'esquerres. I al final què fem? Estem destinant els recursos a la sanitat privada o a la pública? Millor que no ens posem etiquetes i demostrem amb fets el que pensem. La realitat és que sí, hi ha gent de classe treballadora que està patint molt més els efectes de la situació actual. Cal no parlar tant d'esquerres i actuar més.

Ha fet mal el procés?

No sabem ben bé què ha sigut, el procés. Quan sapiguem què ha sigut, ho podrem valorar. Com que soc medievalista, tinc tendència a necessitar uns 500 anys per valorar els processos històrics. Encara no ha acabat, estem massa sensibilitzats per valorar-lo ara.

TV3 és imparcial?

Alguns periodistes i tertulians no destaquen precisament per la seva imparcialitat.