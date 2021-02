Interior investiga l'actuació d'un antiavalot durant la protesta contra Vox a Salt

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va acusar ahir Vox de fer «provocacions» i de saltar-se «de forma sistemàtica» les indicacions dels cossos de seguretat durant un míting celebrat diumenge a Salt, que va acabar amb una càrrega dels agents policials contra els manifestants que protestaven contra la visita de Santiago Abascal. A més, va anunciar que s'investigarà si es van produir accions per part dels agents «que vagin en contra de l'observança més pulcra del respecte als drets fonamentals». En aquest sentit, va explicar que s'ha obert la investigació reservada a l'agent de la BRIMO que va disparar una salva a prop d'un fotoperiodista a Salt. El conseller va afegir que, un cop analitzada la seva actuació, la investigació tindrà «les conseqüències que hagi de tenir».

En roda de premsa, Sàmper va reivindicar ahir que la policia «ha de garantir» la seguretat en actes polítics i va lamentar la «tensió creada per provocadors que busquen enfrontament físic». De la mateixa manera, va assegurar que hi ha partits que «dificulten la tasca policial» en no fer cas de les indicacions i va rebutjar també el llançament d'objectes. Sàmper va fer una crida que la campanya electoral se centri en el debat de propostes i no en enfrontaments. Així, va criticar l'actuació de candidats que fan «pro?vocacions», en clara al·lusió a Vox. També va afegir que els actes dels partits poden generar adhesió o rebuig, però va considerar que aquest rebuig, discrepància o protesta «no pot ser mai violent».

Contra les amenaces públiques

D'altra banda, Sàmper va assegurar que tampoc es poden permetre «amenaces públiques exhibint armes de foc», en al·lusió al vídeo difós a Twitter per un home que amenaçava independentistes exhibint un rifle. La policia catalana va localitzar l'home a la comarca de l'Alt Camp, el va portar a comissaria a declarar i posteriorment va anar a casa seva, on li van intervenir vuit armes de foc.

Sàmper va defensar que la policia ha «evitat conflictes» aquest cap de setmana, un cap de setmana que ha reconegut que ha estat de «molta tensió» i «complex».

En línies generals, però, el conseller va asseverar que els Mossos han intervingut «com han hagut d'intervenir», per exemple separant bàndols no sempre de forma senzilla. Amb tot, va fer una crida a una campanya «pacífica, on cadascú pugui dir el que pensa i sent sense violència».