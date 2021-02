La pandèmia de l'abstenció

Votar en plena crisi sanitària. La participació ha caigut a la majoria de les eleccions que s'han celebrat a diversos països de tot el món des de la irrupció del coronavirus, però sense arribar a ensorrar-se. En aquests comicis autonòmics, el debat sobre la pandèmia de COVID-19 ha desplaçat el focus de la qüestió independentista, cosa que, segons alguns experts, podria desmobilitzar part d'aquest electorat

Entre els vells rituals que el virus de la COVID-19 ha transformat hi ha també els processos electorals: almenys 75 països i territoris arreu del món han posposat eleccions des de febrer de 2020, i uns 50 les van celebrar després d'haver estat inicialment endarrerides, segons dades recopilades per l'Institut Internacional per a la Democràcia i l'Assistència Electoral (IDEA). Va ser el cas de les gallegues i basques, fixades per al 5 d'abril i celebrades el 12 de juliol de l'any passat. El resultat va ser una caiguda notable de la participació de l'electorat: a Euskadi, amb un 50,8% va ser la més baixa en unes eleccions al Parlament basc; i a Galícia, amb un 48,97%, la més baixa des de 1981.

A més de protocols estrictes, mampares, gel i mascaretes, la cita amb les urnes en temps de pandèmia té una altra conseqüència: un augment gairebé generalitzat de l'abstenció. La segona volta de les municipals a França va tenir una abstenció rècord, i a Portugal, en plena onada de contagis, va superar el 60%. També va baixar la participació a països com Croàcia, Islàndia, Romania o Sèrbia, tot i que també hi ha excepcions com Polònia, Corea de Sud o els Estats Units, on la polarització i un vot per correu disparat van desafiar la por al contagi.

Els experts consultats coincideixen que el virus farà baixar la participació electoral del14-F, però sense grans sobresalts. «Catalunya és diferent perquè, tot i la pandèmia, segueix havent-hi un activisme polític més intens», assenyala Paloma Román, directora de l'Escola de Govern de la Universitat Complutense de Madrid. El politòleg Oriol Bartomeus també aposta per un augment de l'abstenció, però creu que «serà un retorn a la participació habitual, d'aproximadament el 65%».

Militància adormida

Tot i que la independència segueix sent un dels temes centrals a Catalunya, la COVID-19 l'ha desplaçat inevitablement. No és només la por al contagi, sinó un escenari de militància política adormit per la pandèmia, que permet que es valorin altres temes. «Nacionalistes d'un sentit i d'un altre han hagut d'anar aparcant les seves reivindicacions perquè aquesta situació d'emergència no entén de banderes», indica Román.

Les eleccions catalanes de 2017 van arribar en un moment de tensió política extrema i una enorme polarització: el resultat va ser una assistència massiva i històrica a les urnes, del 79%. «Hi ha diversos factors que pressionen la participació cap a baix: la por per la COVID-19, però també el cansament», apunta Bartomeus. «Hi ha cert cansament en una part de l'electorat independentista. La manca d'horitzó estratègic després del referèndum de l'1-O i les divisions internes poden desmobilitzar part d'aquest electorat», tot i que l'expert apunta que la incertesa pels resultats segueix sent alta i això pot activar segments de població que puguin sentir que el seu vot serà útil i acabin anant a votar.

El bloc independentista és el més amenaçat pel fantasma de l'abstenció. Bartomeus assenyala que hi ha «una opinió estesa entre part de l'electorat independentista que el Govern ha estat un desastre i això pot portar-los a l'abstenció». «No hi ha un bloc tan unit com el 2017 -coincideix Román- i hi haurà una part independentista, tot i que potser en menor grau, que no votarà únicament en clau nacional i valorarà la gestió de la pandèmia, i és possible que opti per l'abstenció» .

Alt percentatge d'indecisos

L'enquesta flash del CIS de la setmana passada llançava un 12,2% d'electors que asseguren que no aniran a votar, i almenys un de cada quatre encara no ha decidit si ho farà o per quina opció optarà. L'alt percentatge d'indecisos deixa a cegues les enquestes.

Aquest escenari de mobilització general que va deixar el 2017 va tenir un ressò important a Ciutadans. «Fins a 200.000 persones que no votaven tradicionalment ho van fer per aturar la independència i van optar per Ciutadans», diu Bartomeus.

Aquest escenari s'ha destensionat i el partit taronja serà un altre dels perjudicats: «Ciutadans passarà de guanyar les eleccions a quedar, amb sort, com a quarta o cinquena força. La comparació amb 2017 és odiosa, però serà el que més caigui», vaticina. Part dels vots que va obtenir llavors la formació taronja tornaran als seus anteriors partits, PSC i PP, encara que aquest últim haurà de compartir-los amb Vox.

Des que va es va iniciar el procés, a Catalunya els resultats electorals es mesuren també en blocs: els partidaris de la independència i els que no ho són. Segons els experts, la pandèmia no els farà més permeables.