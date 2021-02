El perfil del vot per correu: independentista, major de 60 anys i d'esquerres

El vot per correu s'ha disparat de manera espectacular davant d'unes eleccions catalanes sacsejades per la pandèmia de la COVID-19. Un total de 284.706 persones han sol·licitat aquesta modalitat de participació, un 350% més que a les autonòmiques de 2017 i rècord absolut en uns comicis a Catalunya.

Però és possible esbossar una radiografia d'aquesta borsa d'electors? En els budells de l'última enquesta de Gesop per a El Periódico es poden trobar algunes dades que permeten construir un perfil molt genèric del votant per correu.

A la pregunta de si tenien intenció de participar en les eleccions de diumenge que ve, un 3,9% dels 751 enquestats manifestaven, entre el 4 i el 6 de febrer, que ja havien votat per correu. Si es tenen en compte diferents perfils, per partits, la majoria d'aquests electors són d'esquerres perquè asseguraven haver votat la CUP (9,5%) o ERC (6,1%) en els anteriors comicis autonòmics, i En Comú Podem (8,9%) en les últimes eleccions generals.

Si volem perfilar una mica més la ideologia del votant per correu, el 5,8% es declara d'esquerres; el 3,2%, de centre; el 2,9%, de centredreta; i l'1,9%, de centreesquerra. Per sentiment de pertinença, estan gairebé empatats els que se senten únicament catalans (4,4%) i més catalans que espanyols (4,3%), seguits de prop pels que es consideren tan catalans com espanyols (3,9%). I pel que fa al model territorial, hi ha més independentistes (5,2%) que no independentistes (3,1%).

La majoria de votants per correu viuen en municipis de menys de 10.000 habitants (7,2%), a gran distància dels que viuen a Barcelona (3,7%) i a poblacions d'entre 10.000 i 100.000 habitants (3,2%). Els que menys han votat per correu són els residents a les nou ciutats de 100.000 a 500.000 habitants (2,6%), sis d'elles situades a la primera o la segona corona metropolitana (l'Hospitalet, Badalona,?Terrassa, Sabadell, Mataró i Santa Coloma) més Lleida, Tarragona i Reus.