Eleccions catalanes 2021 | Abascal diu a Figueres que són "víctimes de l'odi"

Com va passar dijous passat, s'ha tornat a desplegar un ampli dispositiu policial al centre de Figueres per un acte electoral de Vox per a les eleccions catalanes 2021. A les 13 hores el president de la formació d'ultradreta, Santiago Abascal, ha fet un acte de campanya per les eleccions del 14F a la plaça de la Font Lluminosa. Per a l'acte, s'ha tancat l'accés a la plaça des dels carreres adjacents. Així, tant el carrer Nou com la Rambla es trobaven tallats des d'abans de migdia.

El president de Vox, Santiago Abasacal, ha lamentat des de Figueres, en un acte electoral del partit, que hagin de tornar a escoltar "aquest cop des de lluny" els crits de la "intolerància". Els Mossos han tancat perimetralment la plaça Catalunya de la capital de l'Alt Empordà per evitar que grups anti-Vox hi accedissin. "Encara que estiguem més tranquils, no és un ambient de normalitat", ha dit, i ha apuntat que els altres partits celebren actes públics "amb total tranquil·litat, sense que cap militant de Vox els impedeixi parlar lliurement". "Som nosaltres les víctimes de l'odi dels separatistes ", ha afegit Abascal i ha criticat que el Govern els acusi de "provocar la violència" i que ho justifiquin dient que "alguna cosa haurem fet".