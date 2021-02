Tots els partits es comprometen a impulsar el nou Trueta perquè sigui una realitat com més aviat millor

Unanimitat de tots els partits que es presenten a les eleccions a Catalunya per impulsar la construcció del nou hospital Trueta als terrenys a cavall entre Salt i Girona i aconseguir que sigui una realitat com més aviat millor. Després de catorze anys de debat, el juliol passat el Departament de Salut i els dos ajuntaments van presentar l'acord sobre la ubicació i el calendari, que preveu que estigui construït l'any 2028. JxCat i ERC aposten per deixar enrere la polèmica sobre l'emplaçament i posar fil a l'agulla. Tot i això, la resta de formacions (PdeCAT, Cs, PSC, CUP, ECP, PPC i Vox) lamenten que s'hagi perdut temps en "debats estèrils" que han llastat el projecte. També hi ha un altre punt d'acord entre les formacions: complir terminis o, si es pot, escurçar-los.

Poques propostes generen consens en tots els partits polítics durant les campanyes electorals i, en el cas de les comarques gironines, la construcció del nou Trueta –l'hospital de referència de la demarcació- és indubtablement un punt d'acord. "Necessari", "urgent" i "imprescindible" són alguns dels adjectius més utilitzats pels caps de llista a l'hora de defensar que, durant el pròxim mandat, cal donar un impuls decidit al projecte perquè sigui una realitat com més aviat millor.

I arribar fins a aquest punt no ha estat fàcil. El nou hospital és un dels reptes i un dels projectes més reclamats a la demarcació des de fa més de quinze anys. L'any 2006, l'aleshores Govern de la Generalitat amb Marina Geli al capdavant de la conselleria de Salut, va començar els estudis tècnics per al futur hospital i va presentar el projecte que preveia aixecar el nou equipament al costat sud de l'actual hospital. La inversió prevista era de 220 MEUR.

L'impacte de la crisi econòmica va afectar al projecte, que va quedar aparcat fins que l'any 2011 el conseller Boi Ruiz va confirmar que el nou Trueta s'ajornava indefinidament. A partir d'aquí, l'antiga proposta va quedar descartada del tot, i el comptador es va posar a zero: calia fer un nou projecte i, també, decidir una altra ubicació.

L'emplaçament va provocar un debat –fins i tot una pugna- entre Girona i Salt que es va acabar resolent el juliol passat amb una decisió mig salomònica: s'aixecarà al costat del Santa Caterina, en uns terrenys principalment del terme municipal de Salt però també de Girona.

Sis mesos després, Salut i els ajuntaments de Girona i Salt van constituir la comissió de seguiment per a la creació del campus de salut de la regió sanitària de Girona.

Entre les propostes per a les eleccions del 14-F, hi ha el compromís de tots els partits per no tornar a endarrerir el projecte i apostar perquè el nou Trueta deixi de ser una reclamació per convertir-se en un realitat.

"Hi ha acord i ara cal executar-lo"

La cap de llista de JxCat, Gemma Geis, assegura que estan totalment "compromesos" amb l'acord per fer el nou Trueta i diu que des del Parlament ho prioritzaran. En aquest sentit, diu que la pandèmia ha posat de manifest la "necessitat" de col·laborar entre institucions i entitats i afirma que "quan hi hagi acord per avançar pressupostàriament", ells lluitaran: "Hi creiem". Geis veu realista l'horitzó del 2028, sempre que hi hagi "voluntat política". "Prioritzar és també assumir decisions i les seves conseqüències. Nosaltres ho defensarem", afegeix.

Sobre les dificultats per arribar a un acord, però, la candidata de JxCat es limita a dir que "s'ha de mirar endavant". "La societat demana pactes de país i capacitat per arribar a acord. Vull mirar endavant. Hi ha acord i ara cal executar-lo", insisteix.

Per a Geis, la pandèmia ha posat de manifest, a més, que cal una "governança diferent" en els serveis de salut. Una gestió en "funció" del territori i on els hospitals comarcals siguin de referència. "Cal una gestió descentralitzada i també fer forta la primària. És una demanda dels metges, que nosaltres ens fem nostra", remarca.

En aquest sentit, diu que el pla de reforç de la primària és un "pas més" però que parteix d'una visió "tàctica" i que el que cal és una visió "estratègica". Geis també evita valorar si les retallades sanitàries han passat factura a la sanitat pública: "Jo vull mirar endavant".

"Com més aviat millor"

El cap de llista del PDeCAT, Jaume Dulsat, afirma que, un cop decidida la ubicació, en el pròxim mandat cal treballar perquè el nou hospital sigui una realitat "com més aviat millor". En aquest sentit, Dulsat lamenta que "l'administració pública té certa tendència a no complir terminis i allargar-los" i, en el cas del Trueta, subratlla que el nou Govern de la Generalitat ha de treballar perquè això no passi. "És un projecte de país i de demarcació, en la mesura del possible seria una bona notícia que pogués ser una realitat abans del 2028".

El candidat ha lamentat que durant anys el nou Trueta hagi estat focus de la "baralla política" i sosté que hi ha debats importants, com els relats amb la Salut, l'Educació o protegir la llengua, que "haurien d'estar més enllà del biaix ideològic de cadascú". "És l'hospital de referència de tota la demarcació i que estigui més en un municipi o un altre no és el que ha de preocupar", afirma Dulsat que afegeix que "allò que es rellevant és que tingui uns serveis excel·lents". El PDeCAT aposta per un nou hospital vinculat a la innovació tecnològica i la recerca vinculada a la salut.

El cap de llista del PDeCAT defensa el model sanitari, amb el Trueta com a hospital de referència i els comarcals per donar atenció de proximitat als usuaris. Tot i això, remarca que la pandèmia ha evidenciat que alguns hospitals comarcals "s'han de reajustar" per oferir un servei més adequat. I en aquest punt, el candidat és un punt crític amb la gestió: "Segurament és podria haver gestionat de manera més eficaç".

Jaume Dulsat admet que la covid-19 ha estat "una situació sobrevinguda per a la qual ningú estava preparat" però apunta a "problemes de planificació" que s'han traduït en sobrecàrregues per als professionals, també en l'àmbit de l'atenció primària. Per això, i per aconseguir "retenir el talent" i evitar que professionals vagin a treballar a l'estranger, aposta per "generar condicions de feina suficientment bones" i revisar els sous "perquè no marxin".

ERC proposa posar la "sisena marxa" amb el Trueta

La candidata republicana a les comarques gironines, Teresa Jordà, creu l'acord entre totes les administracions implicades en la construcció del nou hospital Trueta és una "bona notícia". Si bé Jordà apunta que "segurament ha costat massa" arribar a aquest acord, la candidata treu ferro de les polèmiques i demana centrar-se en complir els terminis. Per això s'ha compromès en posar la "sisena marxa" en la construcció del nou centre si el seu partit assumeix la cartera de Salut en el nou govern.

Segons la republicana, el 2028 és "demà passat" i per això cal treballar des del primer moment per complir els terminis fixats. Tot i així, avança que ERC té la "previsió de seguir amb el calendari" i poder estrenar el nou Trueta d'aquí a set anys. A més, la cap de llista recorda que el Trueta no serà "només un hospital" sinó que hi haurà un "campus de la salut" i així és "una brillant notícia" que servirà pel "benefici de la salut del país".

Teresa Jordà també treu pit de la gestió que ha fet ERC al capdavant del Departament de Salut aquest mandat en matèria d'atenció primària. Segons la republicana, la seva formació "ha revertit les retallades" que havia patit el Departament. A més, la candidata gironina ha demanat que "mai més" es torni a reduir el pressupost d'inversions en el sistema de salut pública.

En aquest sentit, la també consellera creu que la pandèmia ha servir per evidenciar les conseqüències de les retallades. "Tothom s'ha posat vermell en veure la manca de potencialitats" que ha tingut el sistema sanitari català, ha afegit Jordà. Per això aposta per "seguir invertint" en l'atenció primària en una línia continuista al que ha fet el Departament en els últims mesos. Jordà afegeix que la salut és "un pilar bàsic" per la seva formació.

"Una necessitat i una urgència"

"El nou Trueta es una necessitat i una urgència", ha afirmat el cap de llista de Cs Jean Castel, que exposa que el seu partit no ha volgut entrar mai en la "picabaralla" sobre la ubicació". El candidat sosté que cal deixar enrere "la política de titulars" i impulsar la dels "fets": "I això es tradueix al pressupost, comptar amb la partida pressupostària necessària per començar a veure el projecte bàsic i executiu de l'obra". Castel ha recordat que fins a arribar a aquest punt "s'han perdut diners amb debats i projectes que han quedat al calaix de l'oblit" i defensa que cal donar un impuls decidit al projecte per "tenir el Trueta fet d'una vegada per totes".

El candidat opina que "el desert de la picabaralla" per la ubicació ha servit "d'excusa" per endarrerir el projecte i no entrar al fons de la qüestió que realment hauria d'interessar, que és "definir com serà aquest nou hospital": "Tenim molt clar quin és el servei d'excel·lència que ha de donar". "El nou Trueta és una necessitat i una urgència", afegeix Castel.

El cap de llista ressalta que haver comptat amb el nou equipament durant la pandèmia s'hauria traduït en "millor servei": "Les comparacions sempre son desagradables, però si haguéssim accelerat el nou hospital, ens hauríem trobat amb una situació igualment dura però amb millors condicions per afrontar-la". I Castel atribueix el retard a "la gestió de sota mínims, a la irresponsabilitat i a la manca d'inversió" dels dos darreres Governs: "Hem perdut dues legislatures amb un Govern de la Generalitat que no ha treballat en cap aspecte, només s'han preocupat del seu procés i de la independència, i la pandèmia ha posat en evidència aquesta realitat".

Ciutadans aposta per fer una auditoria sobre la situació real de la sanitat i poder determinar quina és la inversió que fa falta. A partir d'aquí, proposa mirar "amb lupa" despesa per despesa i prioritzar-la en aquells àmbits on és més necessària. El candidat ha apuntat directament a despeses que considera que es podrien suprimir per focalitzar-se en altres àmbits, com ara la salut: "Parlo de la 'Nasa catalana' o de part del pressupost de TV3".

Castel considera que d'aquesta manera es podran detectar les mancances tant en equipaments com en serveis i es podrà definir si cal aixecar nous hospitals, ampliar-ne d'existents, construir nous CAP o millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris per evitar que marxin a l'estranger.

"El mandat on s'iniciïn les obres"

La cap de llista del PSC, Sílvia Paneque, sosté que el compromís dels socialistes amb el nou Trueta és clar. "Aquest ha de ser el mandat on hi hagi projecte i s'iniciïn les obres", afirma. La candidata assegura que caldrà treure "diners d'on calgui", perquè "és de justícia" resoldre aquest "deute històric" que la Generalitat té amb el territori.

Paneque no passa per alt "el debat de campanar" d'aquests últims anys i lamenta "la confrontació" que hi ha hagut entre Salt i Girona. "El nou Trueta donarà servei a totes les comarques gironines com a hospital de referència i aquesta batalla em va semblar poc adequada", diu. "Però allò important és que finalment se n'ha decidit la ubicació perquè, ara sí, siguem exigents amb el projecte", subratlla.

La candidata ja avança que, si depèn dels socialistes, l'impuls per al nou Trueta serà "decidit". I aquí, assegura estar "una mica decebuda" perquè s'hagi trigat mig any a constituir-ne la comissió de seguiment. "Amb aquest ritme, potser sí que no arribarem al 2028", afegeix.

Paneque posa de relleu que el nou Trueta "és necessari". "No només a nivell sanitari, que també, sinó com a pol d'atracció d'investigació i empreses biomèdiques", afegeix. Cosa que, a parer del PSC, contribuirà a evitar la fuga de professionals sanitaris cap a altres àrees o països. I en paral·lel a "fer realitat" el nou campus hospitalari, Paneque reclama no oblidar les inversions que encara hi ha pendents a l'actual Trueta. "És necessari que hi hagi aquesta doble via", afirma.

A la demarcació, el PSC tampoc passa per alt que cal potenciar l'atenció primària. I aquí, la proposta és diàfana: revertir les retallades. Això, entre d'altres, passa també per recuperar les urgències de nit als CAP i reobrir dispensaris tancats "No hi ha cap sector sanitari que, al llarg dels darrers deu anys, no digui que l'única cosa que han fet és perdre, perdre i perdre", critica Paneque.

Per això, la cap de llista diu que la "prioritat absoluta" serà recuperar el nivell de despesa en sanitat que hi havia abans del 2010. I específicament per a primària, el PSC proposa destinar el 25% del pressupost de Salut a aquest àmbit.

"Ni ens en refiàvem, ni ens en refiem"

El cap de llista de la CUP, Dani Cornellà, recela obertament que al 2028 el nou Trueta sigui una realitat. "Portem anys amb discussions estèrils sobre la ubicació, i el debat més important, que és sobre el com i el quan, se l'han deixat per al final; això és una vergonya", critica Cornellà. "Per això, de la manera com governen, creiem que el termini que han donat per al nou Trueta no és realista", afegeix.

El candidat afirma que la CUP respectarà l'acord sobre el nou Trueta i demana que sigui una realitat quan més aviat millor. Sosté que, de fet, escurçar terminis és factible. "En trobem exemples a d'altres països; quan es vol i és prioritari, es fa", afirma Cornellà. Per al cap de llista, a més, la crisi de la covid-19 encara ho fa més evident. "Us imagineu que tinguéssim el nou Trueta ja construït?", es pregunta.

Cornellà també té clar que un dels altres eixos en sanitat passa per revertir les retallades a l'atenció primària. Subratlla que des del 2010 fins ara s'ha passat la tisora de manera "molt bèstia", i que allò que cal és analitzar la realitat de cada municipi de bracet amb els professionals i fer un pla "que doni resposta a les necessitats de cada lloc". "I això, evidentment, vol dir que caldran nous CAP", avança.

En paral·lel, la CUP també vol garantir que tots els recursos "vagin a parar a la sanitat pública", en comptes de destinar-los a empreses privades "que acaben fent negoci de la salut". "Pensem que aquesta situació s'ha de revertir i, en moments de crisi sanitària com l'actual, tots els serveis sanitaris privats i concertats s'haurien de posar gratuïtament a disposició de la pública", conclou.

"S'ha d'accelerar"

La cap de llista d'En Comú Podem (ECP), Rosa Lluch, diu que ara que hi ha un acord per al nou Trueta no cal tornar a fer replantejaments sinó que cal "avançar". En aquest sentit, diu que no només s'ha de garantir el calendari anunciat sinó que "si pogués ser, s'hauria d'accelerar". "Per nosaltres, el projecte constructiu s'han de poder fer al llarg d'aquest any i planificar en el menor temps possible els terminis de construcció, incorporant-hi els recursos que siguin necessaris", afirma. A més, diu que mentre el nou edifici no sigui una realitat cal seguir invertint en l'actual hospital.

Malgrat això, avança que els comuns no veurien bé que s'aprofités la ubicació de Salt per "barrejar" els dos hospitals –el Trueta i el Santa Caterina-. "Sempre hem defensat que hi ha d'haver una diferenciació i que ha de quedar clar que són hospitals diferents", remarca.

En relació a la xarxa d'hospitals i l'atenció primària de la demarcació, Lluch diu que els comuns defensen un model "d'equitat territorial" i que creu que caldria replantejar el sistema actual per garantir que des de tots els punts del territori hi hagi accés a una sanitat pública "de qualitat". "Creiem que cal revertir les retallades i posar tots els recursos a la sanitat per posar-la al nivell on l'havíem tingut", insisteix. També veu insuficient el pla de reforç anunciat i diu que cal reconèixer els professionals sanitaris per aconseguir que hi hagi metges i que no marxin.

"Treballarem perquè es compleixin els terminis"

La candidata del PP, Maria Àngels Olmedo, diu que el seu partit respectarà l'acord, que qualifica de "totalment necessari". Olmedo afirma, a més, que es tracta d'una reivindicació històrica i que esperen que sigui una realitat ben aviat. "Es parla del 2028, nosaltres farem tot el possible perquè es compleixin els terminis. A les comarques gironines n'estem farts de promeses", afegeix. A més, creu que la ubicació ajudarà a convertir la zona en un "campus sanitari de referència".

Olmedo, però, critica que s'hagi anat "tard" en prendre la decisió i que, pel camí, el Trueta s'hagi anat deteriorant. "Potser ara no parlaríem de vuit anys sinó de menys temps", afegeix.

En relació a la primària, Olmedo creu que la pandèmia ha evidenciat la manca d'equipaments i que el tancament d'alguns CAP a la demarcació fa anys s'hauria de "replantejar". "La primària ha funcionat molt bé i ajuda a descongestionar els hospitals", diu. En aquest sentit, afirma que les retallades sanitàries han passat factura i que la Generalitat s'ha dedicat "a tot, menys gestionar les nostres diners".

Vox demana "accelerar" les inversions

El candidat de Vox a Girona, Alberto Tarradas, creu que cal "accelerar" totes les inversions previstes en matèria de salut entre elles, la construcció del nou Trueta. "Esperem que es compleixi el calendari i fins i tot que estigui abans", ha clamat el candidat gironí.

Alberto Tarradas retreu a la Generalitat que hagi "tardat" massa en posar-se d'acord sobre la ubicació del nou hospital gironí. Segons el cap de llista, aquest retard es deu al fet que "els polítics catalans han estat pendents d'altres coses" en comptes d'invertir en el sistema sanitari. Tarradas creu que el procés independentista ha afectat a l'hora de prendre decisions i això ha suposat retards en les inversions i també "diners perduts" en les "màfies independentistes".

Per aconseguir tenir l'hospital acabat el 2028 Alberto Tarradas creu que és imprescindible que es tornin les competències a Madrid. "Cal recentralitzar la sanitat", insisteix el candidat de Vox. "Un català ha de poder tenir el mateix accés i condicions a la salut pública que una persona que viu a qualsevol altre punt d'Espanya", ha afegit.

En aquest sentit, Tarradas també aposta per "estudiar" quines inversions en l'atenció primària fan falta. Tot i així, garanteix que "calen més llits" perquè la pandèmia ha posat de manifest les demandes sanitàries. El candidat gironí de Vox de cara al 14-F creu que la demarcació de Girona no pot tenir "tantes persones esperant" per ser ateses als hospitals gironins.