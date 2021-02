«JuntsxCat ja sabem qui són i d'on venen, a mi personalment m'ha decebut més ERC»

Essent de la CUP, no sé si m'haig de dirigir a vostè en femení o en masculí.

Com se senti més còmode, no em preocupa.

Faré servir el masculí, doncs. Com es menja que es diguin vostès revolucionaris i estiguin sempre donant suport als hereus de Convergència?

Nosaltres mai no hem donat suport als hereus de Convergència.

Home....

En tot cas, el que hem fet alguna vegada és tapar-nos el nas i aprovar uns pressupostos que realment no eren els nostres, però perquè pensàvem que el fet d'aprovar-los ens portava a un escenari pel qual hem lluitat sempre, que era un referèndum per a l'autodeterminació.

I va servir d'alguna cosa, això de votar amb el nas tapat?

Si ens ho mirem amb una visió història, crec que sí, que el referèndum de l'1 d'Octubre va valer la pena. Nosaltres vam fer el que en aquell moment havíem de fer.

Han aconseguit alguna cosa, que digui que va valer la pena?

S'ha aconseguit molt. S'ha demostrat que realment la societat vol exercir aquest dret d'autodeterminació, i que una part molt important d'aquesta està disposada no només a votar que sí, sinó també a posar el seu cos per defensar les urnes.

Després d'aquestes eleccions hi ha d'haver una nova DUI?

A nosaltres ens hauria agradat sempre la via del diàleg, som gent de negociar, de parlar. Però és evident que hi hagi a Espanya un Govern de dretes i -com diuen ells- d'esquerres, ningú s'asseu a la taula a negociar. I si ningú s'asseu a negociar, haurem de tornar a exercir el nostre dret a decidir. I ho haurem de fer de la manera unilateral, seguint el camí que ens va marcar l'1-O.

No sé qui va definir la bogeria com el fet de dur a terme els mateixos passos i esperar un resultat diferent.

És que ho tornarem a fer, però de manera diferent. Ara coneixem l'Estat que tenim al davant i la resposta que dona a unes votacions amb urnes. Esperem que el resultat sigui més ampli, que tinguem capacitat per estructurar un Govern que generi les estructures polítiques i administratives necessàries, i que la gent torni a estar disposada a sortir al carrer. Però durant el temps que faci falta per sustentar-ho.

L'anterior vegada la gent se'n va cansar massa aviat?

Sí, ens va faltar temps i estructures.

Per això n'hi ha prou amb un 51% dels vots?

Penso que sí. Tampoc no són majoria els que volen continuar a l'estat espanyol, i bé ho estem acceptant.

No ho entenc: el referèndum ja el van fer i el van guanyar. Ja ha vist el resultat. Què ha fallat?

Ha sigut una legislatura perduda, a escala nacional i també social. La majoria independentista hi era, al Parlament. Però els dos partits independentistes que formaven el Govern s'han dedicat més a barallar-se entre ells que a aplicar el mandat de l'1-O o a tirar endavant polítiques per a la majoria de la població. Hauríem de tornar a generar una unitat estratègica entre els partits independentistes per, aquesta vegada, fer-ho bé i guanyar.

Creu de debò que ERC i Junts són independentistes?

Realment, generen dubtes. Et preguntes: com pot ser que governant tres anys, amb majoria al Parlament, no hagin fet res, i quan venen eleccions només parlin de la DUI? Siguem realistes: sense unitat estratègica, no hi ha DUI. Hem de posar-nos tots els partits independentistes d'acord, crear les estructures i buscar suport internacional. I si cal, també amb l'Estat, tot i que ja sabem la seva resposta. I tornem a tirar pel dret.

O sigui que vostè es creu ERC i Junts quan parlen de la DUI?

Bé, ERC parla només d'una taula de diàleg, que no és més que una taula on el PSOE imposa de què es pot parlar. I Junts parla d'una DUI alhora que al seu programa electoral porta ben clar un «referèndum acordat».

Per tant, no se'ls creu.

No.

L'ha decebut més ERC o Junts?

JuntsxCatalunya ja sabem qui són i d'on venen. I ERC... a mi personalment m'ha decebut molt més.

En clau nacional o social?

En tots dos sentits.

És hora que la CUP entri al Govern?

Crec que sí, portem una proposta política per governar, no anem a les eleccions per estar a l'oposició. Però que ningú esperi que regalarem res per mantenir una nova legislatura amb un Govern independentista que gestiona quatre engrunes i l'autonomisme. Ara, per tirar endavant propostes polítiques valentes, en clau social i nacional, estem disposats a ser-hi. O a donar suport des de fora.

Què voldria pactar amb Espanya a la taula de diàleg?

Estem d'acord amb les taules de diàleg, però han de ser en igualtat i on es pugui parlar de tot. I ara mateix, no és així, hi ha temes que no s'hi poden tractar. En una democràcia plena s'hauria de poder parlar de tot. ERC va donar suport al Govern espanyol en els pressupostos, però a canvi no hi ha hagut res en benefici del nostre país.

Què inclouria a l'ordre del dia?

Si Catalunya ha de ser un estat independent o no. Se m'escapa que un estat que es diu democràtic no entengui que un conflicte així es resoldria a les urnes ben senzillament.

El procés ha mort? És a dir, què en queda, a banda de lamentar-se perquè Espanya no pacta i de demanar amnistia?

Res de lamentacions, es tracta de tornar a començar. Dur a terme un nou embat democràtic en defensa dels drets de la majoria de població, que ens porti de nou a poder decidir el nostre futur, a guanyar la independència.

Què suposaria una presidència de Salvador Illa?

Ho veig una opció molt difícil Nosaltres no donarem suport a cap partit del 155, i l'Illa n'és el màxim exponent en aquestes eleccions. Estem convençudes (sic) que no guanyarà.

No sigui així, que diu que és hora de passar pàgina.

Nosaltres també pensem que és hora de passar pàgina, amb l'estat espanyol.

Els presos van reconèixer que tot havia estat simbòlic. Van enganyar els catalans, per tant?

El dret a defensar-te passa per dir no el que penses, sinó el que volen sentir. Segurament era estratègia. Però com va dir en Cuixart, ho tornarem a fer.

Està justificada la violència contra partits legals, com Vox?

La violència l'exerceix el feixisme. No entenem com en una democràcia es pot permetre que hi hagi partits amb discursos racistes, xenòfobs i masclistes. La violència l'exerceixen aquests partits d'herència franquista venint als pobles a fer discursos contra els mateixos veïns i veïnes.

Exercint d'alcalde ha notat que una cosa és la política teòrica i l'altra, la real?

Tot es molt més lent i complicat, hi ha unes limitacions. Però alhora he vist que es poden trobar escletxes. Una de les raons de presentar-me és intentar agilitzar l'administració.

Si surt elegit diputat, continuarà fent d'alcalde?

No. Si es volen fer les coses bé, un s'ha de dedicar a una i prou.

L'alcaldessa de Girona bé ho fa seguir tot.

No ho puc entendre ni compartir-ho.

TV3 és imparcial i objectiva?

No. Sol representar el poder, els que controlen aquest país. Nosaltres no ens hi sentim gaire representats, i moltes lluites socials del país tampoc.

Quines prioritats es marca a les comarques de Girona?

El principal, en el moment que vivim, és un pla de xoc social, encaminat a rescatar persones, autònoms, petites empreses... Estem deixant gent enrere, i no ens ho podem permetre. Després, hi ha temes cabdals del territori, com el Trueta, és una indecència que encara estiguem on estem. També revertir les retallades en sanitat i educació, millorar les carreteres i les xarxes de transport públic. I aturar les bestieses urbanístiques que s'estan planificant a la costa.