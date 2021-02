Les peticions de vot per correu creixen un 155% a Girona

Un total de 25.331 gironins que viuen a Espanya -és a dir, a les mateixes comarques gironines o en qualsevol altre punt de l'Estat- han sol·licitat el vot per correu de cara a les eleccions de diumenge. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), això significa un 155% més de les que ho van demanar pels darrers comicis al Parlament, els de 2017, quan es van registrar 9.912 peticions. A part, s'hi han de sumar les demandes per votar des de l'estranger, que en aquest cas han anat a la baixa i s'han reduït a la meitat.

Tal com es preveia a causa de la pandèmia, la petició de vot per correu de persones que resideixen a Catalunya mateix ha estat massiva i ha batut rècords històrics. En el cas de les comarques gironines, s'han registrat 25.331 peticions, cosa que significa multiplicar per 2,5 les sol·licituds de l'any 2017. Aquest fet contrasta amb l'evolució del vot des de l'estranger, que en aquesta ocasió ha caigut un 54%, ja que només l'han sol·licitat 1.548 gironins (dels quals se n'han acceptat 1.499).

El termini per sol·licitar el vot per correu va finalitzar el pasat 5 de febrer i, segons va anunciar ahir Correus, a hores d'ara ja hi ha 191.500 persones que han exercit el seu dret a vot per correu a tot Catalunya, fet que significa un 67,3% de les 284.634 persones que han sol·licitat aquest mètode de vot al conjunt del país. En total, 109.564 vots s'han emès en el domicili i 81.986 en les oficines. De fet, els sol·licitants encara tenen temps d'emetre el seu vot a qualsevol oficina de Correus fins divendres a les dues del migdia, dos dies abans de la jornada electoral.