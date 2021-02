Salvador Illa, l'únic candidat que es nega a fer una PCR abans del debat de TV3

El candidat del PSC, Salvador Illa, ha estat l'únic cap de llista a les eleccions a Catalunya del 14-F que no s'ha fet les proves anti-covid abans del debat organitzat per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), segons ha avançat 'NacióDigital' i ha confirmat l'ACN. Els responsables de la televisió pública van demanar als nou candidats que acreditessin el resultat negatiu d'una PCR i es fessin un test d'antígens abans de començar. Fonts del PSC argumenten que Illa no es va fer les proves perquè només se les fa quan ho indiquen els protocols aprovats per la Generalitat. És a dir, si té símptomes o ha estat contacte estret d'un positiu de coronavirus.

Alguns candidats van acreditar que s'havien fer recentment el test anti-covid i que, per tant, ja no els calia. I altres van passar les proves als serveis mèdics de la cadena de televisió. L'exministre de Sanitat va ser l'únic que no es va fer les proves ni va acreditar que està lliure de covid. Des dels socialistes catalans també argumenten que s'han fet altres debats organitzats per diversos mitjans de comunicació i que en cap d'ells s'ha demanat als candidats que es facin les proves mèdiques.