Eleccions a Catalunya: La Generalitat demana a la JEC que avali votar en taules a l'aire lliure

La Generalitat ha sol·licitat a la Junta Electoral Central (JEC) avalar que en les eleccions catalanes del 14 de febrer es pugui votar als recintes electorals en taules a l'aire lliure per evitar contagis de coronavirus.

Així ho ha explicat aquest dijous el director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals de la Generalitat, Ismael Peña-López, en una entrevista de Catalunya Ràdio que ha recollit Europa Press: "Creiem que s'acceptarà".

Peña-López també ha detallat que un quart de les 57.000 persones seleccionades per fer de titulars i primers suplents de mesa ja s'han fet un test d'antígens voluntari de covid-19.

Ha animat els designats a anar al centre mèdic per sotmetre's a la prova aquests dies que falten per a les eleccions perquè diumenge no ho podran fer: "No podem buidar els CAP i portar-los a 9.200 meses".

Constitució de les meses

Segons les dades que disposa el Govern, un 99% de les meses es podran constituir sense problemes, per la qual cosa "la probabilitat que tot vagi bé" i no calgui ajornar el recompte és molt alta, ha explicat Peña-López.

Amb tot, si a les 10 hores del matí hi ha incidències el Govern català contactarà amb la Junta Electoral i les candidatures, i diumenge no es podrà votar a les meses que no estiguin constituïdes.

A més, els suplents s'hauran de quedar als col·legis fins a les 10.00 hores per si han d'anar a algun altre per cobrir vacants; si no hi haguera ningú -ha explicat Peña-López- l'autoritat electoral podria demanar a la Junta que avali recórrer a persones voluntàries aquell mateix dia.