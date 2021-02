JxCat i ERC forcen la màquina per negociar un nou Govern

12.372. Aquesta és la xifra que ERC té gravada a foc. Són els vots d'avantatge que va obtenir JxCat sobre els republicans el passat 21-D i que van derivar en una presidència de la Generalitat postconvergent i una del Parlament per a Esquerra. El 0,28% del total de votants i el 0,22% del cens van decidir, per tant, el rumb dels últims quatre anys. Sabedors tots dos bàndols que fins a la cua tot és toro, i conscients que l'opció més plausible, però no única, és que les dues forces hagin de pactar un nou executiu, postconvergents i republicans forcen la màquina en aquests últims dies de campanya per arribar a aquesta negociació en posició d'avantatge. Cadascun a la seva manera.

El partit de Puigdemont sosté que amb Esquerra no s'han cremat els ponts durant la campanya, perquè no hi ha hagut sang «més enllà de les ´rufianades' (es refereix a les declaracions del líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que periòdicament carrega contra Junts)», segons indica un membre del Govern. També a Junts s'admet que si toca tornar a pactar serà necessària una depuració de noms «tòxics» que han enverinat les relacions entre tots dos.

La postconvergència també mostra voluntat de millorar el repartiment de conselleries en cas que toqui tornar a forjar una coalició amb ERC. En aquesta lògica s'ha d'interpretar l'anunci de Laura Borràs que comptarà amb el secretari de Salut, Josep Maria Argimon, com a titular de Salut, avui en mans d'ERC.

Junts manté que si Pere Aragonès queda per davant diumenge, Esquerra intentarà deixar Junts fora de la Generalitat. «Quan Joan Tardà parla (en contra de reeditar el pacte amb JxCat) no es tracta d'una veu individual sinó d'un globus sonda», asseguren en el partit de l'expresident.

Amb tot, durant tota la campanya hi ha hagut matisos a Junts sobre la conveniència o no d'atacar Esquerra. Des dels que creuen que no és oportú ser agressiu en excés perquè el dia 15 tocarà pactar, fins a qui creu que els atacs no han de ser la prioritat però són «inevitables». Entre altres coses, perquè Junts només pot créixer restant vots als republicans.

Aquests, per la seva banda, creuen que han superat ja la cantarella del tripartit, per molt que insisteixin els postconvergents. Per això han hagut d'elevar el nivell i passar del desmentit tàctic («no pactarem perquè volem succeir-los a l'àrea metropolitana») a la descripció del PSC com la nèmesi d'ERC, com Sherlock Holmes i el Doctor Moriarty, que, sense anar més lluny, va fer ahir Oriol Junqueras. No es va estalviar el líder d'ERC cap epítet en descriure els socialistes com a antagònics per ser els garants «d'una Monarquia decadent» i com «un partit amb un llarguíssim historial de corrupció».

Els republicans, amb tot, confien en la via indirecta per superar JxCat, en la creença que a camp obert i cara a cara, l'entorn mediàtic postconvergent faria amb ells el que els blindats alemanys amb la cavalleria polonesa. Així, la via és aglutinar el vot útil de l'independentisme davant l'«amenaça» d'un triomf de Salvador Illa.

Si l'escenari es compleix i l'independentisme supera els 68 escons -no es pot menysprear cap opció, sobretot amb una abstenció tan líquida en potència per la pandèmia- la tàctica dels republicans per evitar el sainet dels últims mesos en un nou Govern serà diluir la presència de JxCat mitjançant l'entrada d'altres forces. De moment, Aragonès només ha obtingut «nos».

Pel que fa al tercer soci necessari, és sens dubte aviat per a la CUP per esbossar escenaris futurs sense el recompte fet. De moment manté l'esmena i l'exigència a tots dos partits majoritaris del secessionisme. Per exemple, els demana que «plantin cara a l'Estat» i que el futur Govern activi les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional durant la passada legislatura en matèria social. I el seu objectiu segueix sent celebrar un referèndum abans de l'any 2025.