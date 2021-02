«Els líders sobiranistes no han aconseguit res més que dividir Catalunya»

Què li ha semblat la passada legislatura?

Absolutament perduda, no s'ha fet cap llei que pugui donar sortida als reptes que tenim per davant. I a més a més, molta bronca, una legislatura de molta confrontació i de debat bastant estèril al Parlament.

Illa ha dit que al seu govern no hi haurà independentistes.

Sí, ho ha dit clarament. Em sembla bé, el nostre missatge és inclusiu, tothom s'hi ha de sentir cridat i tothom n'ha de poder formar part. I l'independentisme és excloent, per tant és incompatible amb el nostre projecte.

Què passa amb la gent que esperava un tripartit d'esquerres?

Ja hem dit quin és el nostre pacte, si l'aritmètica parlamentària ho permet: importar el govern que tenim a Madrid amb els comuns. Ens sembla una opció més factible i que pot aportar un millor projecte de progrés a Catalunya. Ja sé que s'acusa a tots els partits de dir el mateix, però anem a les eleccions a guanyar i a tenir prou majoria per formar govern.

Amb vostè de consellera?

No. La meva prioritat política passa per contribuir a la victòria de Salvador Illa, però també per les municipals de 2023 a Girona. Treballaré per la província de Girona al Parlament, però el meu objectiu polític està centrat en la ciutat de Girona.

Arribat el cas, seria compatible amb ser diputada?

Sí, perquè si surto escollida, deixaré la meva tasca actual a la Diputació.

Què suposaria un nou govern independentista?

Més del mateix. El que hem vist els darrers deu anys, però quatre més.

El mateix no, que diuen que ara sí que arriba la independència.

He, he, l'anterior vegada van dir que ho farien en divuit mesos i que menjaríem gelat cada dia.

El vicepresident del Parlament diu que Illa és el mal. Vostè que el coneix bé, ho pot corroborar?

És clar que no. Però és que, a més, no entenc aquesta manera de fer política. Entenc la confrontació d'idees, i que un les tingui diferents de l'altre. Però dir aquestes coses de la persona? Jo mai he parlat contra una persona, en tot cas contra les idees. Em sembla inadequat i, sobretot, no condueix a res. No sé què pot aportar a un votant d'ERC que el seu representant digui d'un altre que és el mal.

Quin és l'efecte Illa, un candidat que ha liderat les pitjors dades europees de la covid?

Salvador Illa, com a ministre ha hagut de fer front a una situació inesperada i inèdita, amb uns resultats ni millors ni pitjors que a la resta d'Europa. No comparteixo l'opinió que la gestió de Salvador Illa ha estat per sota de la d'altres països. Lamentablement a tots els països ens hem trobat en situacions similars.

Això ens passa per formar part d'Espanya. Segons la portaveu Budó, una Catalunya independent se n'hauria sortit millor.

Això va ser pura demagògia, però a més, utilitzar xifres de morts per a fer política, em sembla d'especial baixesa moral. Són expressions que no es creu ningú, i que és aviat deuen doldre a qui s'ho ha passat malament per culpa de la malaltia. Un virus no hi entén de fronteres. Expressions així només poden ser fruit del desconeixement o de ser mala persona.

Hi ha gent d'esquerres que aquests anys s'ha sentit orfe perquè els partits d'esquerres han sigut tebis amb l'independentisme?

Entenc que hi hagi gent d'esquerres que faci aquesta lectura, a mi mateixa m'ho han dit. Entenc per què ho diuen i com s'han sentit. Però tot l'esforç del PSC va anar encaminat a preservar la cohesió del país. Tot el que fèiem i dèiem era per no trencar aquest país en dos de manera definitiva.

Han sigut tebis, per tant?

Hem pogut fer aquesta sensació. Hi ha aquesta percepció per part de la gent progressista. Però amb el temps es veu perquè vam tenir aquesta actitud i per què no vam utilitzar expressions més contundents. La raó és que no volíem dir ni fer res que pogués trencar la societat civil. Estic convençuda que el nostre paper va ser determinant per evitar una societat esquinçada.

Ja sap que aquestes coses fan pujar Vox?

Són un moviment populista i les enquestes marquen que pujarà. Però no imagino que els seus vots vinguin de gent progressista, és un moviment xenòfob i excloent.

Hi ha presos polítics i exiliats?

No, hi ha polítics a la presó. Ni exiliats tampoc. I dir-los així és ofensiu pels que van patir l'exili de manera real després de la Guerra Civil. Són persones que han sigut jutjades per haver comès un delicte, i estan complint la pena que els toca. Ara bé, políticament és cert que tenir aquestes persones a la presó no ajuda a resoldre el problema de Catalunya.

Veuria bé un indult?

Té els seus mecanismes i ha de seguir el seu curs. No em manifestaré sobre si em sembla bé.

Ha après la lliçó el sobiranisme?

Espero que els seus líders hagin entès que l'únic que han aconseguit és una Catalunya dividida. Que el problema no el tenen amb Espanya, que el tenen a Catalunya, perquè hi ha una part molt important dels catalans que no comparteixen aquest projecte.

N'hi ha molts que sí.

I molts que no. El pitjor és haver utilitzat element de confrontació sense tenir en compte l'altra meitat. Això ha sigut el pitjor d'aquests anys. Venim d'un consens democràtic, per més que ells en diguin «règim del 78», que va ser ampli. No es pot trencar un consens democràtic si no és amb una nova majoria democràtica. I ells han trencat això. Només ha de veure com ha quedat la societat catalana i les institucions.

«Règim del 78» es diu pejorativament.

Per mi els 40 anys que ha comportat, ha sigut l'etapa de més progrés que ha tingut Catalunya i Espanya.

Una solució al conflicte pot ser renegociar el finançament?

Sí, tot el que sigui avançar en consensos es pot explorar. El problema és que les competències estan ben definides, però algunes no tenen el finançament necessari. Però això és el mateix que fa la Generalitat amb els ajuntaments exactament el mateix. Ells diuen «Madrid ens roba» i jo podria dir «Barcelona també».

Hi ha gent que diu que aquesta fractura social no existeix.

Dir això és no voler reconèixer la realitat. Tots hem patit als nostres entorns situacions de confrontació que abans no s'havien produït. I el més greu, de vincular-ho a identitats. Mesurar la catalanitat d'una persona en funció del que pensa políticament, és d'una gravetat extrema.

TV3 és objectiva i imparcial?

En alguns moments s'ha utilitzat políticament la televisió de tots. Com a ciutadana, no he detectat la imparcialitat que se li pressuposa. Vivim uns temps en què hem vist com la neutralitat s'assimilava a una cosa negativa: «no es pot ser neutre, un s'ha de posicionar». No, amb els recursos de tots, als mitjans públics s'hi ha d'expressar tothom. Per tant, la neutralitat és un espai on tots confrontem idees en igualtat.

Si surt diputada, haurà de vetllar per les comarques de Girona: quines són les principals prioritats d'aquesta zona?

La recuperació dels centres escolars, que tristament som la demarcació amb més barracons per alumne. Recuperar l'activitat econòmica que havíem tingut, i que ja s'havia començat a perdre abans de la pandèmia, sobretot en el sector industrial. Les, comarques gironines depenen en excés del sector serveis i cal equilibrar-ho amb inversió industrial. I per acabar, cohesió social: recuperar la inclusió. En aquests moments hi ha persones que no senten que l'ajuntament o la Generalitat són també casa seva, cal recuperar els projectes comuns i col·lectius.

A la ciutat de Girona hi ha ciutadans de primera i de segona?

Crec que sí, el govern municipal tracta la ciutat de manera desigual. És flagrant la inacció amb els talls de llum a Girona est, per exemple. Em pregunto si no actuaria d'una altra manera si això passés en altres barris de Girona. La inclusió i la igualtat no són les seves prioritats.