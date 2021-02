Més de 2.000 gironins presenten excuses per no anar a les meses electorals

Més de 2.000 gironins presenten excuses per no anar a les meses electorals

Més de 30.000 persones ja han presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses electorals a les pròximes eleccions catalanes, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Com a mínim s'han presentat 30.631 sol·licituds, que suposen més d'un 37% dels més de 82.000 membres convocats a través de sorteig pels ajuntaments catalans, tot i que es poden presentar excuses fins aquest divendres i no totes les juntes electorals de zona tenen actualitzades les seves dades. En concret, la junta de Barcelona ha rebut unes 10.500 peticions a 11 de febrer. La de Berga en tenia el 3 de febrer 166; la de Terrassa ha recollit 1.443; la de L'Hospitalet de Llobregat, 3.316, la de Vilafranca del Penedès ja té 303 excuses.

A Girona hi ha 668 sol·licituds presentades; 156 a Puigcerdà, 152 a la junta de zona d'Olot, 336 a Figueres, 461 a La Bisbal d'Empordà i 410 a Santa Coloma de Farners.

Encara a la demarcació de Barcelona, la junta d'Arenys de Mar ha rebut 648 excuses; la de Mataró, 1.255; Granollers, 1.106; Igualada n'ha registrat 384; Sabadell, 1.012; Sant Feliu de Llobregat, 1.085; Vic, 463; Manresa, 869, i Vilanova i la Geltrú, 518.

A Tarragona, la junta del Vendrell en registra 336; Tortosa, 467; Tarragona n'ha rebut 1.622; Reus, 1.158, i Valls, 191.

Pel que fa a la demarcació de Lleida, la junta de Balaguer ja en té 261; Cervera, 144; la de la Seu d'Urgell, 106; la junta de zona de Lleida, 926; la de Tremp, 115, i la de Vielha, 54.