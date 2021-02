Els municipis gironins ja preparen el dispositiu de seguretat del 14-F

Els municipis gironins ja ho estan deixant tot a punt per a les votacions de diumenge. L'Ajuntament de Girona, per exemple, ha anunciat que mobilitzarà més de 170 persones per garantir les mesures de seguretat durant el 14-F. Al dispositiu que hi havia habitualment davant d'uns comicis, ara s'hi sumen dinou responsables de seguretat sanitària, mig centenar de persones que gestionaran les cues i més porters a l'entrada dels diferents col·legis. En total, aquest diumenge a la ciutat hi haurà dinou seus electorals que acolliran 103 meses. Arran de la pandèmia s'han habilitat espais nous, com l'Auditori-Palau de Congressos o els pavellons de Fontajau, Palau 1 i Montfalgars. El consistori ja ha començat a preparar els diferents col·legis, instal·lant-hi els circuits d'entrada i sortida (amb tanques o cintes), el gel hidroalcòholic o les taules amb distàncies, entre d'altres.

Durant la jornada, hi haurà dinou responsables de seguretat sanitària que vetllaran perquè es compleixin totes les mesures de seguretat als diferents col·legis, i 50 gestors de cues per controlar l'accés a l'interior. A això s'hi sumaran 64 porters (aproximadament un 50% més que en altres comicis) i el personal habitual en unes eleccions (42 representants de l'administració local).

Aquesta setmana han començat els treballs per preparar les seus electorals. En total, a Girona hi haurà dinou col·legis amb 103 meses. Les entrades i sortides seran independents i els votants hauran de seguir un circuit marcat amb tanques o cintes (per evitar així que les persones es creuin). Les meses estaran separades les unes de les altres i els presidents i vocals de cadascuna mantindran una distància d'un metre i mig entre ells.

A les entrades dels locals hi haurà taules amb les paperetes i sobres de votació, però l'Ajuntament recomana a la ciutadania portar-ho preparat des de casa. En aquest punt hi haurà gel hidroalcohòlic per desinfectar-se les mans abans i després d'agafar el material.

A l'exterior dels locals també s'establirà un circuit per fer cua per entrar al local. En tot moment, estarà marcat el punt d'espera per respectar la distància de seguretat entre les persones. Això permetrà un accés al local de forma regulada i ordenada. A més, hi haurà personal que gestionarà les cues a l'exterior i informarà la ciutadania sobre on s'han de situar segons la mesa que els correspongui.

Sessions informatives a Blanes

Mentrestant, a Blanes, dimarts van començar les sessions informatives entre les més de 350 persones escollides per sorteig per ser a les meses. En total es faran dues reunions al teatre, perquè l'aforament és limitat. Damunt l'escenari, es va recrear una de les quaranta meses que hi haurà a la ciutat. Les instruccions són clares: hidrogel, equips de protecció individual (EPI) i mantenir distàncies durant totes les hores de votació.

Aquest diumenge, a Blanes hi haurà 40 meses electorals repartides en setze col·legis. Per cobrir-les totes, doncs, calen 120 persones (perquè a cadascuna hi ha un president i dos vocals). El consistori, però, s'ha volgut curar en salut i, davant possibles imprevistos, ha convocat a les sessions informatives tant els titulars com els dos primers suplents. És a dir, 360 veïns de la ciutat.

Quan falten pocs dies per al 14-F, el consistori confia que a Blanes totes les meses es podran constituir sense que hi hagi gaire entrebancs. Aquí, d'ençà que es van començar a enviar les notificacions, hi ha hagut 81 persones que han presentat al·legacions davant la Junta Electoral de Santa Coloma de Farners.