«Nosaltres no volem tornar a declarar mai una independència de vuit segons»

Deu haver begut un got de llet crua, per esmorzar?

He esmorzat un cafè llarg, sense llet. Que c... que és (riu).

No li fa vergonya a ERC, acceptar les engrunes de Madrid, com diu en Puigdemont?

No hi estic d'acord. Nosaltres som els que ajudem la gent, i mentre no aconseguim la llibertat política -per la qual cosa treballem incansablement des de fa noranta anys-, tot allò que puguem aportar a Catalunya per no deixar enrere a ningú, ho farem.

El peix al cove d'en Pujol?

No hi té res a veure. En Pujol i el peix al cove era una cosa, nosaltres el que fem és treballar per alliberar el país. I ho estem fent a través de la via àmplia, per ser més. Perquè quants més siguem, abans podrem construir la república que anhelem.

Està satisfeta de la legislatura que ha visc ut com a membre del govern?

Estic molt contenta de la feina que hem fet des del departament, hem posat les polítiques d'alimentació del país al centre del debat. I hem sigut capaços de treballar amb diferents polítiques perquè pagesos, agricultors i pescadors puguin guanyar-se la vida dignament.

Em referia al govern en general.

Hem tingut la mala sort d'ensopegar amb aquesta pandèmia, i a més amb una situació política molt complicada, per la inhabilitació del president Torra.

Inhabilitació buscada per ell mateix, perquè res més fàcil que evitar-la.

Va ser inhabilitat per defensar la democràcia, altra cosa és que jo pugui ser més o menys crítica amb la seva actuació de primer desobeir i després obeir. Ens vam quedar sense presidència en un moment extremadament complicat, segurament el més complicat que hem viscut. També li puc retreure que les eleccions s'havien d'haver convocat quan va dir que el govern estava esgotat. Si les hagués convocat en aquell moment, ara tindríem un govern fort per encarar la situació tan complicada que vivim.

A l'hora de no convocar-les va primar l'electoralisme per davant de les necessitats de Catalunya?

Qui era el president sabrà per què no les va convocar. Però estic convençuda que va influir que, en aquell moment, el partit que ell representava no tenia una estructura prou sòlida per afrontar unes eleccions. O probablement perquè no tenien candidat. Ens trobem al davant d'una irresponsabilitat molt important. Això no hauria de tornar a passar mai més.

Ha sigut difícil compartir govern amb JuntsxCatalunya?

Seria absurd negar que hi ha hagut tibantors. Com en qualsevol govern. Tanmateix, un dels problemes de la Generalitat és que els diferents departaments són molt estancs, això hauria de canviar, tot hauria de ser més transversal, perquè ho són també les polítiques públiques. Potser hi ha hagut més diferències entre els grups parlamentaris que al si del govern.

Des de fora semblava una baralla contínua.

És cert que la darrera fase ha sigut més complicada. Perquè uns hem assumit tota la responsabilitat de la complexa situació, i en canvi no hem tingut la lleialtat absoluta de tots els membres del govern. Amb algunes excepcions.

Parlem clar: es refereix que els que van assumir la responsabilitat eren els consellers d'ERC?

Sí.

Juga net en Puigdemont amb ERC?

És el president legítim, a l'exili, igual que en Junqueras es el vicepresident legítim a la presó. La feina de l'exili és molt important, per internacionalitzar el conflicte, una de les mancances de l'1-O va ser precisament el reconeixement internacional. Cosa que també fan Anna Gabriel i Marta Rovira, entre d'altres. Ara bé...

Vinga.

Si no hi hagués ningú a la presó, l'exili no tindria cap sentit. I a més, crec que Puigdemont s'hauria d'haver mantingut com a president, és a dir, al marge de picabaralles polítiques, fins i tot en el si del seu partit, que és Convergència.

No digui això, que ningú recorda haver format part de cap Convergència.

Convergència, PDeCAT, Junts... Aquest país necessita un partit independentista d'esquerres i un de centredreta. Tota aquesta atomatització em sembla sobrera i no és bona pel futur de la república

Seria útil la nova DUI que proposa Junts de tant en tant?

De tant en tant, diu bé. Depèn de com es lleven i de quin dels seus candidats parla. Primer que s'aclareixin entre ells i que tinguin un full de ruta clar. Nosaltres no volem tornar a declarar mai més una independència de vuit segons. La volem per tota la vida, amb això no s'hi juga, estem perdent molt temps sense treballar amb rigorositat.

Això com es fa?

Només hi ha una manera de guanyar: falta fer més independentistes. Com més temps tardin a entendre-ho, més tard arribarà la república.

El 51% és suficient?

De moment hem de superar el 50% en unes eleccions, que encara no ho hem fet mai. Però crec que cal guanyar moltes eleccions per més del 50%. Ja hem fet molt a feina, mai havíem sigut tants, però hem de ser molts més. No serveix de res esgarrapar quatre vots a una altra formació. Ells (Junts) trien.

Si tan clar ho tenen, per què el 2017 van donar suport a aquella declaració?

Es va fer per apel·lar al diàleg. I ara sembla que el diàleg sigui un dimoni, no entenc com el partit que fa dos dies demanava el sit and talk, ara s'arronsa davant la taula de negociació que ha aconseguit ERC. Qualsevol projecte passa pel diàleg i la negociació.

I si la negociació no arriba?

Si la taula de diàleg no va enlloc, que sembla que al PSOE li fa mandra, aplicarem una altra vegada la unilateralitat, però aquesta vegada serem més.

Què s'ha de posar damunt d'aquesta taula?

L'amnistia i l'autodeterminació. Però aquests postulats només tindran força si al darrere tenim la força dels vots, com més, millor. Fer política és això.

Sembla que ERC ha moderat els seus plantejaments. Això ho fa tenir gent a la presó?

ERC defensa exactament el mateix que el primer dia de la seva història.

Donaria suport a Laura Borràs com a presidenta, que està imputada per corrupció?

Nosaltres hem investit tres vegades un candidat del seu partit. La pregunta és si, en el cas que guanyi ERC, ella donarà suport a Pere Aragonès.

Diu Borràs que ERC porta l'independentisme a una via morta.

Via morta és dir que lluites per una cosa i no tenir ganes que aquesta cosa sigui més forta per fer-la possible. Via morta és també canviar de postura depenent si plou o fa sol. La resta és mirar de ser més i anar per feina.

És imaginable un govern PSC-ERC?

No. No tenim res a veure amb el PSC.

Que són tots d'esquerres?

El PSC no és d'esquerres.

Tenia raó la portaveu del seu govern, Meritxell Budó, quan va assegurar que en una Catalunya independent ens n'hauríem sortit millor de la pandèmia?

Jo mai m'hauria atrevit a fer aquesta apreciació futurològica.

Diu Pilar Rahola que TV3 és d'ERC, i per això ella no hi surt prou.

Justament, per això ella no té gens de quota de pantalla (riu). El que digui sobre això la Rahola, que deu estar en nòmina a TV3, no em serveix de res.

Quines prioritats es marca, per la legislatura vinent, pel que fa a comarques de Girona?

D'entrada, dos grans objectius, tant per les comarques de Girona com per tot Catalunya: la reconstrucció del país després de la pandèmia, i seguir treballant per la independència. Però després hi ha projectes importants a desenvolupar, com el de desenvolupar un pol econòmic de primer ordre la zona urbana de Girona, unes infraestructures sostenibles amb consens del territori, polítiques aeroportuàries serioses, preservar l'entorn i fer-lo compatible amb el turisme, etc. Però és fonamental acompanyar les empreses que han patit restriccions, acompanyant-les en la sortida d'aquesta crisi.