Puigdemont alerta que una victòria d'Illa és «un perill real»

El cap de llista simbòlic de JxCat, Carles Puigdemont, va alertar ahir que el candidat del PSC, Salvador Illa, és un «perill real», ja que té opcions de guanyar les eleccions. En un míting celebrat ahir a Girona, Puigdemont va connectar des de Waterloo per cridar a mobilitzar fins a «l'últim vot» per a JxCat, alhora que va advertir que l'abstenció juga «a favor de l'equip rival». La candidata, Laura Borràs, va afirmar que Illa «ha donat positiu en el test de la irresponsabilitat i negatiu en el de l'exemplaritat», després que el líder socialista no s'hagués fet cap test anticovid al debat de la CCMA. Finalment, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va advertir que els únics vots «útils» de l'independentisme seran els que rebi el seu partit.

Puigdemont va demanar una «victòria clara» per a JxCat, i va alertar que Illa és un «perill real». L'expresident del Govern va subratllar que si el candidat del PSC guanya el 14-F pot aconseguir la presidència gràcies a «la indefinició d'uns i la complicitat d'altres».

Per la seva banda, Sànchez va argumentar que tan sols Junts és la «garantia» d'un Govern independentista. L'expresident de l'ANC va donar gairebé per fet que JxCat guanyarà les eleccions, però va demanar un últim esforç: «Tenim la victòria tant a tocar, que us demano que no ens ho creguem tant». Borràs, presidenciable de JxCat, també va subratllar que el partit «no es refia» de les enquestes, alhora que va reivindicar el vot per a Junts com a «l'únic útil».

La cap de llista per Girona, Gemma Geis, va alertar que Catalunya «no es pot permetre» que el PSC guanyi les eleccions. La qui ja va ser portaveu del grup parlamentari de JxCat va afegir que el país necessita un partit independentista al capdavant de la Generalitat: «I l'única manera de garantir-ho és amb una victòria de Junts», va asseverar. Geis també va criticar la «via àmplia» d'ERC en recordar que no ha servit per investir Puigdemont, ni per mantenir l'escó del president Quim Torra.

Al míting també hi van participar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i Lluís Guinó, inhabilitat per haver estat membre de la Mesa del Parlament la tardor del 2017. Guinó va defensar que Junts també té «dret» a governar la Generalitat en minoria si guanya el 14-F. A l'acte hi va assistir la periodista Marcela Topor, parella de Puigdemont.

L'acte va aplegar una quarantena de persones dins el Centre Cultural de La Mercè, on abans d'entrar es prenia la temperatura de cadascuna. Es van mantenir les distàncies de seguretat en gairebé tot moment.