Vídeo: Manifestants contraris a Vox llancen pedres i ous als Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir una persona per fer llançaments de pedres i altres objectes contra la línia policial en l'acte de Vox a Olot i en va denunciar una altra per falta respecte a agents de l'autoritat.





per intentar evitar l'acte però unho va impedit.Un cop finalitzades les intervencions dels líders de la formació, els Mossos van posar en marxa un dispositiu per dispersar el manifestants. L'ambient es va escalfar i alguns van començar a llençar-los pedres, ous i altres objectes.Els Mossos van avançar posicions per dispersar els congregats i van donar alguns cops de porra. Alguns dels congregats van aconseguir tornar a avançar i van tornar a llençar objectes. Aleshores, els efectius policials van llençar projectils de foam.