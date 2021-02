La Junta Electoral avala que suplents d'una mesa vagin a una altra

La Junta Electoral Central (JEC) va rebutjar ahir la possibilitat que es recorri a voluntaris en el cas que hi hagi absències per poder constituir les meses electorals el 14-F, però sí que avala que s'utilitzin suplents d'altres la configuració de les quals ja estigui garantida.

El màxim àrbitre en els processos electorals va arribar ahir a aquest acord, en resposta a una consulta realitzada per la Junta Electoral Provincial de Tarragona per buscar la unificació de criteris sobre les mesures a adoptar per a la constitució de les meses electorals, donada la situació provocada per la pandèmia de COVID-19.

La JEC va dictaminar, en aplicació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (Loreg), que «ha d'entendre's exclosa la possibilitat de sol·licitar voluntaris per completar les absències que poguessin produir-se».

No obstant això, sí que permet que es recorri als suplents d'altres meses que ja estiguin constituïdes, del mateix col·legi electoral o d'un altre proper, com ja va acordar fa uns dies la Junta Electoral Provincial de Barcelona.

L'òrgan concreta que els electors que siguin designats com a membres d'una mesa diferent a la inicialment assignada «hauran d'exercir el seu dret de vot a la mesa en què estiguin inscrits», bé al començament de la votació o desplaçant-s'hi posteriorment

Per altra banda, una jutge de Barcelona ha eximit d'acudir a la constitució de les meses del 14-F una suplent que va adduir problemes de salut, malgrat que la Junta Electoral de Zona havia rebutjat les seves al·legacions.

Mesures cautelaríssimes

En una interlocutòria, el jutjat contenciós administratiu número 7 de Barcelona estima les mesures cautelaríssimes sol·licitades per la dona i obliga la Junta Electoral de Zona de Barcelona a rellevar-la de la constitució de les meses, atès que va presentar un certificat mèdic que justificava que no podia exercir el càrrec.

Paral·lelament, el nombre d'al·legacions dels membres de les meses electorals perquè se'ls eximeixi d'aquesta obligació s'eleva a 30.901, és a dir, poc més del 37% del total de les persones triades per sorteig a tres dies de la celebració de les eleccions. Aquestes xifres són encara provisionals, ja que no totes les dades sobre el nombre d'al·legacions estan actualitzats, depenent de la informació que aporten diàriament les Juntes Electorals.