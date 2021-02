L'últim debat de candidats visibilitza la crispació entre els partits

L'últim debat amb motiu de les eleccions catalanes del 14 de febrer a Catalunya organitzat per La Sexta ha visibilitzat la crispació existent entre els candidats que es presenten a la presidència de la Generalitat, amb encreuament de recriminacions sobre la campanya i les polítiques dels seus programes.

Al debat ha participat el candidat de Cs, Carlos Carrizosa; la del PDeCAT, Àngels Chacón; el d'ERC, Pere Aragonès; el del PSC, Salvador Illa; la dels comuns, Jéssica Albiach; la de la CUP, Laia Estrada; el del PP, Alejandro Fernández; el de Vox, Ignacio Garriga, i la de Junts, Laura Borràs.

Sobre l'escenari postelectoral, el candidat d'ERC, Pere Aragonès, ha demanat als partits fer un cordó sanitari a Vox i que no s'acceptin els seus vots per formar Govern, i ha assegurat: "Ja sé que Garriga em voldria a la presó, però em queda temps defensant la llibertat d'expressió. El 14F Catalunya farà un vot antifeixista".

Garriga ha replicat a Aragonès que no pot donar lliçons "quan la seva gent tira pedres i es fa fotos amb Arnaldo Otegi", i ha assegurat que, que si a la primera onada no hi havia EPIs per a sanitaris, és perquè els independentistes han destinat els diners als seus objectius.

PP i Cs condemnen les "agressions"

Després que hagin llançat a dirigents de Vox objectes i increpat en les visites que han fet a Salt (Girona) i Vic (Barcelona), el candidat del PP als comicis, Alejandro Fernández, i el de Cs, Carlos Carrizosa, han condemnat aquestes "agressions", al·legant que també ho han sofert.

Després de les paraules de Garriga, la candidata de la CUP per Tarragona, Laia Estrada, l'ha anomenat "feixista, populista i homòfob", i després que el cap de llista de Vox s'ha referit a ella com a delinqüent, ha negat que ho sigui.

Fernández (PP) ha enlletgit a Garriga que defensi les seves idees "a plena veu", així com les paraules utilitzades per Estrada dirigides el candidat de Vox, i ha demanat respectar la seva participació al debat com en una societat democràtica.

Carrizosa ha dit que els incidents en els actes de Vox són "atacs del separatisme", després d'acusar les joventuts de la CUP d'haver trencat els vidres de la seu del partit, encara que Estrada li ha replicat que el problema de fons és la necessitat de resoldre el conflicte català.

La candidata d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha demanat a Garriga que "no es faci la víctima", després que aquest hagi assegurat que no és negacionista en el tractament de la Covid-19, i li ha etzibat que les veritables víctimes són les de la violència de gènere que Vox nega, ha dit en les seves paraules.

La candidata de Junts, Laura Borràs, ha demanat a la moderadora del debat que no permeti certes expressions de Vox, perquè creu que s'intoxica l'opinió pública, i ha retret a Garriga que ella i Aragonès, en comptes d'atacs han sofert "querelles per part de persones xenòfobes".

El candidat del PSC, Salvador Illa, ha volgut traslladar la convicció que es pot arribar a un enteniment i convivència a Catalunya, i ha advertit els seus oponents polítics: "Les formes importen en política, i jo vull recordar que Espanya vol Catalunya i Catalunya vol Espanya. Cal acabar amb aquest desacord".

La candidata del PDeCAT no ha volgut entrar a valorar els desacords entre la resta de formacions i ha insistit, en canvi, en les propostes que té la seva formació per revertir la situació de crisi a Catalunya, mitjançant una "rebaixa de la pressió fiscal" i unes polítiques basades en la diversitat territorial.

Minut d'or

Al final del debat, tots els candidats han tingut l'oportunitat de protagonitzar el seu 'minut d'or' per incentivar a l'electorat a que el 14 de febrer recolzin les seves candidatures.

La candidata del PDeCAT ha estat l'única que ha utilitzat el català en aquesta intervenció, mentre que la resta de formacions ho han fet en castellà.