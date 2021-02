La no entrevista a Gemma Geis, candidata de JxCat

El matí del 28 de gener, dijous, envio un whatsapp als responsables gironins de premsa de 10 partits, 10, comunicant-los que dues setmanes més tard -amb temps per quadrar agenda- pensem publicar una entrevista amb el seu cap de llista a la demarcació. Amb més o menys rapidesa, tots responen, a alguns els haig de repetir el missatge dies després, no passa res, tots anem molt atabalats. Aquest és el que van rebre a JuntsxCatalunya:

«Bueno Gemma (cap de premsa de JuntsxCat), ja hi som pel tros. A veure quin dia de (a poder ser) la setmana vinent, puc entrevistar la vostra cap de llista. A les teves mans ho deixo».

Cinc minuts després, ja rebo la resposta de l'eficient cap de premsa: «Bon dia! T'envio proposta de seguida!».

Com que dos dies després, el 30, encara no he rebut la resposta promesa, insisteixo, que encara que sigui dissabte, deuen treballar: «Pst, pensa en mi, eh? No cal que sigui aquesta setmana vinent, pot ser l'altra, perquè sou els últims de sortir».

No immediatament, però l'endemà, diumenge 1 de febrer, rebo resposta: «Bones, Albert! Estic mirant si pogués ser la setmana vinent... dimecres que hi ha míting a Girona. Podria ser un bon dia... ja et direm...».

Es refereix al dimecres dia 10, molt just per una entrevista que ha de sortir el 12, quedo una mica estranyat que la candidata Geis no disposi ni de mitja hora lliure entre el 1 i el 10 de febrer. Però què hi farem, accepto i responc: «Vale, sortiu el divendres, o sigui que ja em va bé».

Com que al cap de dos dies, el 3 de febrer, encara no s'ha materialitzat el «ja et direm» i m'urgeix saber quan i on farem l'entrevista, insisteixo: «Ep, recorda que m'has de confirmar hora i lloc per a l'entrevista».

Resposta de premsa de JuntsxCatalunya, hora i mitja després: «Ok! Et dic!»

Però passa una setmana i encara no m'han dit res. O sigui que dimarts 9, un dia abans del famós míting, envio un nou missatge: «Demà és el míting! Encara no sé res de l'entrevista».

Em responen a l'instant: «Quedem a les 17 h a la seu del carrer Nord de Girona davant croks!»

Per fi! Just abans de l'acte electoral, però dos dies abans de la publicació, prou temps per transcriure-la amb tranquil·litat. Però vet aquí que al mateix dimecres al matí, amb l'entrevista ja preparada, rebo una trucada -aquest cop no era un whatsapp- de la cap de premsa:

-Em sap molt de greu, però la Gemma Geis ha d'anar a Barcelona a una reunió que ha de ser presencial, i no arribarà a temps per l'entrevista, quan arribi a Girona anirà directament a l'acte de fi de campanya.

-Buf, i què podem fer?

-Què et sembla fer l'entrevista dijous?

-És molt just, només un dia abans de publicar-la, però bé, si no hi ha altre remei, que sigui dijous.

-D'acord, ja et trucaré per concretar l'hora.

En tot el dimecres no rebo cap altra trucada, i desisteixo ja de tornar a insistir. No és no, que diu aquella.

Ahir dijous al matí. Soc a casa i rebo una trucada de JuntsxCat. Vaja, al final hi haurà entrevista, penso, tot començant a calcular si tindré temps de fer-la i escriure-la. Però no: era l'última carabassa:

-Albert, perdona, quan vam concretar l'entrevista per avui, no sabia que la Gemma Geis té l'agenda absolutament plena, per temes personals, o sigui que serà impossible fer-la.

I aquesta és la raó per la qual JuntsxCatalunya és l'únic partit polític del qual no hem publicat entrevista electoral. Des del primer missatge fins avui, quan havia de sortir l'entrevista, han pasat exactament quinze dies. Quinze dies en què la candidata Gemma Geis no ha disposat ni de mitja hora per donar a conèixer el seu missatge als lectors de Diari de Girona. Una dona enfeinada, sense dubte.