El veto independentista al PSC petrifica els blocs

Els «cordons sanitaris», el significat polític dels quals no recull encara la RAE -que només contempla aquesta expressió aplicada a la contenció d'epidèmies o plagues-, es van originar a principis dels anys 80 del segle passat a França i Bèlgica per aïllar i impedir l'accés al poder de la ultradreta. Només amb aquesta ideologia s'han aplicat vetos polítics a la resta d'Europa, però Catalunya ja acumula dues excepcions. El 2003, amb José María Aznar a la Moncloa, el PSC, ERC i ICV-EUiA van incloure en el Pacte del Tinell que va crear el tripartit una clàusula anti-PP que alguns dels seus signants van reconèixer anys després que va ser un error. Ara, tot l'independentisme ha dissimulat les seves divisions i fractures per unir-se en un veto als socialistes la primera conseqüència del qual és la confirmació que els blocs seguiran petris si el dictamen de les urnes de diumenge certifica les enquestes.

El document subscrit per ?JxCat, ERC, CUP, PDeCAT i ?Primàries, que els compromet a no pactar «en cap cas la formació de govern» amb el PSC «sigui quina sigui la correlació de forces sorgida de les urnes», no té la validesa jurídica que tenia, per exemple, aquella visita d'Artur Mas al notari el 2006 per jurar que CiU ja no s'entendria més amb el PP malgrat el seu passat. Però sí que conté un significat polític de primera magnitud en la recta ?final d'una campanya marcada pel triple empat demoscòpic ?entre Junts, Esquerra i PSC. Els postconvergents han fet de ?l'espantall del tripartit un flanc d'atac electoral contra els seus ?actuals socis de Govern, que ?intentaven esquivar els atacs ?recordant al partit de Carles ?Puigdemont que els seus vots sostenen una socialista ?imputada per corrupció al capdavant de la Diputació de Barcelona.

Complexos equilibris

El candidat republicà, Pere Aragonès, i el mateix líder del partit, Oriol Junqueras, havien atacat tant el PSC que el marge per a acords postelectorals era escàs. Però la pressió de JxCat va quallar fins al punt que ERC havia detectat que part del seu electorat estava indecís o temptat de quedar-se a casa diumenge, sobretot en la porció de votants limítrof amb Junts. Això elevava el risc de veure's novament sobrepassat a les urnes, com fa tres anys, per uns socis amb els quals assumeix que haurà de seure a negociar a partir de dilluns. I tots dos es juguen que les eleccions els proporcionin l'avantatge negociador de ser la primera força independentista.

Enmig de tot això va sorgir la iniciativa de Catalans per la ?Independència, una escissió de l'ANC que reivindica les ?essències de l'1-O i que va obligar a ?mullar-se les formacions ?secessionistes a les portes dels comicis. Esquerra insisteix que no li calia posar res per escrit ?perquè la voluntat ?d'excloure ?l'exministre Salvador Illa de tota equació era total, però el gest ?extrema una mica més el ?complex equilibri pel qual, ?segons els republicans, és ?compatible facilitar-li la ?governabilitat a Pedro Sánchez i traçar una línia vermella a un PSC a qui sempre han acusat de ser una sucursal del PSOE.

No obstant això, tampoc el veto conjunt ha servit per neutralitzar la tàctica de JxCat d'alertar d'un tripartit en potència, usant com a pretext el fet que no fos Aragonès, sinó el seu cap de campanya, Sergi Sabrià, qui va estampar la signatura en el document en nom d'ERC. Segons el partit, el candidat anava camí d'un míting a Manresa quan els promotors de l'escrit es van presentar a la seu republicana.

Amb aquest compromís, la ?futura investidura s'haurà de ?resoldre dins dels mateixos blocs en què s'ha fracturat la política catalana des de 2015. A la banda no independentista, el PSC es ?frega les mans amb el «cordó sanitari» perquè els permet, en paraules d'Illa, comparar el secessionisme amb «la foto de Colom», en referència a l'acte que PP, Cs i Vox van compartir a Madrid abans de les últimes eleccions generals. El veto, a més, els ha anat molt bé per passar pàgina de la relliscada del seu candidat amb la PCR en el debat de TV3, per la qual tant els independentistes com les dretes el van acusar d'haver-se vacunat contra la COVID-19.