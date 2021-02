Accepten el 73% dels recursos per no formar part de les meses a Girona

Les juntes electorals de zona de Girona han rebut un total de 1.831 al·legacions de membres de meses electorals del 14-F que demanen que se'ls eximeixi d'acudir-hi, de les quals 1.350 han estat admeses, un 73 per cent. Les dades no inclouen les peticions de les juntes electorals de Santa Coloma de Farners, que no han estat facilitades al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En el total de Catalunya les excuses presentades s'acosten a les 34.000, de les quals poc més de 21.000 han estat acceptades, el que suposa el 64% del total.

Segons el TSJC, la xifra d'excuses presentades era ahir de 33.918, una vegada eliminades les duplicitats i repeticions, ja que algunes peticions han estat tramitades per diferents vies (telemàtica, presencial, fax o correu).

A Girona, la Junta Provincial de Zona de Figueres ha rebut 372 excuses, amb 324 admeses, la de Girona 909, amb 677 admeses, la de Bisbal d'Empordà 148, amb 68 admeses, la d'Olot 201, amb 132 admeses, i la de Puigcerdà 201, amb 149 admeses.

Les juntes poden seguir rebent i tramitant al·legacions de membres de mesa fins a demà, dia de les eleccions, fet pel qual la xifra de persones que han presentat excuses encara podria seguir augmentant.

A la Junta Electoral de Zona de Barcelona s'han comptabilitzat un total d'11.500 al·legacions, encara que una vegada eliminades les duplicitats la xifra es redueix a 9.500, de les quals s'han contestat unes 7.000, la meitat de les quals han estat acceptades.

A la província de Tarragona, la Junta Electoral de Zona de Reus ha rebut 1.266 al·legacions, de les quals s'han acceptat 1.200, mentre que al Vendrell s'han presentat 632, amb 446 admeses, 1.225 a Tarragona, 1.200 d'elles acceptades, 762 a Tortosa, amb 638 admeses, i 254 a Valls, amb 152 admeses.

A la demarcació de Lleida, s'han interposat 275 al·legacions a Balaguer -235 admeses-, 158 a Cervera -129 admeses-, 121 a la Seu d'Urgell -80 admeses-, 1.046 a Lleida -903 admeses-, 140 a Tremp -123 admeses- i 48 a Vielha, 34 de les quals estimades.