Les eleccions a Catalunya, en directe

Catalunya celebra aquest diumenge eleccions enmig d'una pandèmia que ha marcat la campanya electoral. Les enquestes auguren una pugna per la victòria entre ERC, PSC i JxCat i un Parlament més fragmentat que mai. Després del veto dels independentistes a pactar amb el PSC, la principal incògnita de la jornada serà saber quin dels partits independentistes serà el més votat. En aquesta pàgina, Diari de Girona farà un seguiment minut a minut de la jornada electoral, des de la constitució de les meses, al seguiment de la participació i els resultats finals. Tot plegat acompanyat d'imatges, vídeos i gràfics interactius que ajudaran a donar context als comicis.

7.00 h - Consulta les franges horàries on es recomana votar

La Generalitat recomana una votació per franges horàries per evitar riscos de contagi:

De 9.00 a 12.00 hores, les persones de risc.

De 19.00 a 20.00 hores, les persones positives per covid-19 o confinats per contactes estrets.

De 12.00 a 19.00 hores, la resta dels ciutadans.



S'ha organitzat un ampli dispositiu per assegurar la màxima seguretat en la jornada electoral del 14-F, tant per als ciutadans que acudiran a votar com per a aquells que estaran a les meses electorals.

Dissabte 13.41 h - El Govern assegura que la totalitat de les meses electorals podran constituir-se

El 99,9% de les meses electorals previstes per aquest 14-F tenen els membres suficients per constituir-se. Així ho ha assegurat el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, en una compareixença al Parlament. Segons dades del Govern, dues de cada tres meses tenen els nou membres entre titulars i suplents, una circumstància que els porta a afirmar que la "totalitat" de les meses electorals del país "podran constituir-se". El 0,1% restant respon en alguns casos a qüestions administratives. D'altra banda, la meitat dels titulars i primers suplents de meses ja s'han fet un test d'antígens. La taxa de positivitat entre aquests és del 0,38%. El Govern preveu que durant aquest dissabte es facin més tests.