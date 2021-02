Primers sondejos: Victòria d'ERC o triple empat

ERC guanyaria les eleccions catalanes del 14-F, segons el primer sondeig a peu d'urna de TV3, seguit del PSC i JxCat.

Aquesta seria l'estimació d'escons de la cadena pública

ERC 36-38

PSC 34-36

JxCat 30-33

CUP 7

ECP 6-7

VOX 6-7

Cs 6-7

PP 4-5

PDeCAT 0-2

Per la seva banda, el sondeig d'El Periódico i BTV situa un triple empat

PSC 31-33

ERC 31-33

JxCat 31-33

VOX 10-11

ECP 8-9

CUP 7-8

CS 6-7

PP 6-7

PDeCAT 0-2

El PSC podria guanyar les eleccions catalanes en vots, però es disputa la victòria en escons amb ERC i Junts per Catalunya. Segons l'enquesta a peu d'urna elaborada pel Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a EL PERIÓDICO DE CATALUNYA i betevé, les tres formacions estan empatades en una forquilla de 31-33 diputats i amb una diferència de vots de tot just dos punts i mig. Els socialistes aconseguirien el 22,7% dels sufragis; Esquerra, el 20,4%; i JxCat, el 20%. El sondeig estima que la participació se situarà en el 59%, 20 punts menys que en 2017. La quarta força política seria l'extrema dreta de Vox amb 10-11 escons i el 7,5% de les paperetes, seguida d'En Comú Podem, amb 8-9 parlamentaris i el 7,3%. Ciutadans, guanyador de les últimes eleccions amb 36 escons, s'enfonsaria fins als 6-7 diputats i el 6% dels vots, mentre que el PP també obtindria 6-7 representants i el 5,5% dels sufragis. El PDECat, amb el 2,9% de les paperetes, podria entrar en el Parlament amb 0-2 escons.



