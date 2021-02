Aragonès aposta per governar amb Junts per Catalunya, la CUP i En Comú Podem

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apostat aquest dilluns per formar govern al costat de JxCat, la CUP i els comuns (amb la qual cosa sumarien una majoria de 82 escons al Parlament) i ha instat els partits a negociar per aconseguir-ho: "La responsabilitat és compartida".

En canvi, ha rebutjat arribar a acords d'investidura amb el PSC (el guanyador de les eleccions) perquè els socialistes i els republicans són "com l'oli i l'aigua", ha dit en una entrevista de RAC1.

Sobre si pactaria amb el PSC si li oferís la presidència de la Generalitat, ha destacat que al Parlament "hi ha una majoria independentista que fa que el PSC no sigui determinant", cosa en la qual confia per formar un govern.

Per Aragonès, la "repressió" i l'absència d'una majoria parlamentària que fes costat al Govern van perjudicar l'estabilitat de l'executiu de Junts i ERC, per la qual cosa veu necessari buscar majories més àmplies per a aquesta legislatura.

En aquest sentit, ha defensat que el nou executiu se sostingui en una "via àmplia" que inclogui un acord de pressupostos de la Generalitat, i ha apostat per decidir conjuntament amb els nous socis de govern qui ocuparà cada cartera dins la Generalitat.

A més, ha assegurat que el nou Parlament llança, segons ell, una majoria de 82 diputats a favor de l'autodeterminació i la llibertat dels presos de l'1-O: "L'operació per derrotar l'independentisme no ha sortit bé, al contrari".

També ha lamentat que Vox hagi entrat a la cambra catalana amb 11 escons, un partit que considera d'extrema dreta i al qual ha demanat aïllar: "Hem d'oferir alternatives, solucions als qui a través de la seva por i angoixa han acabat donant suport a partits d'aquest tipus".