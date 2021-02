Cues, disfresses i vestits EPIs

Les comarques gironines van viure ahir una jornada electoral poc convencional i marcada per la pandèmia. Moltes imatges que quedaran a la retina de molts ciutadans. Els controls a les portes, gent vestida amb EPIs i amb tota mena d'elements per intentar esquivar el virus. Per exemple, a l'escola Annexa de Girona hi havia un home equipat amb ulleres de fer busseig.





Es Jose Montilla

Es expresidente de la Generalitat

Hoy es presidente de mesa en su colegio electoral de San Just Desvern.

Cumpliendo con su obligación como cualquier ciudadano

La democracia depende de todospic.twitter.com/J56puu4flm — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) February 14, 2021

??? Conversem amb el president de la mesa electoral de Tarragona que s'ha presentat disfressat de pallasso #eleccionsRAC1 pic.twitter.com/1uhEcUxL4X — Via Lliure de RAC1 (@vialliure) February 14, 2021

ESTAS IMÁGENES PUEDEN OFENDER O MOLESTAR- Mossos d'Esquadra detienen a activistas de Femen que se manifiestan contra el candidato de extrema derecha Vox, Ignacio Garriga, a las puertas de donde debía votar para las autonómicas catalanas. REUTERS/Albert Gea #EleccionesCatalanas pic.twitter.com/k3YTi4PUYv — Reuters Latam (@ReutersLatam) February 14, 2021

Les cues i votar en llocs poc habituals també van ser la tònica a partir del migdia. Unes esperes que en les grans ciutats es va fer més eterna, ja que s'hi entrava a poc a poc per les mesures de seguretat.A Palamós, per exemple, només hi havia una sola seu, la més gran de Catalunya ja que hi van ser cridats a votar 13.000 persones.A banda d'aquestes imatges que es van repetir també en punts de Catalunya, moltes poblacions de la província que depenen del repetidor de Rocacorba es van quedar sense senyal d'alguns canals de televisió. Uns desconeguts van calar foc a l'equipament de matinada i a poques hores d'iniciar la jornada i els Mossos ho investiguen.D'anècdotes del dia a Catalunya cal destacar, per exemple, que José Montilla es va convertir en president d'una mesa electoral de Sant Just Desvern després de no presentar-se el titular.A Tarragona, un president de taula va acudir al seu col·legi electoral disfressat de pallasso per denunciar que s'haguessin fet les eleccions durant la pandèmia.O a Barcelona, un grup de manifestants de Femen van protestar amb el cos nu de cintura cap amunt en el col·legi on votava el candidat de Vox, Ignacio Garriga.