Incerta glòria

Em permeto manllevar el títol de l'obra de Joan Sales per fer aquestes breus reflexions entorn el resultat de les eleccions d'ahir al Parlament de Catalunya. Efectivament, tal com predeien les darreres enquestes publicades, s'ha produït un relatiu empat entre les tres principals formacions polítiques que optaven a presidir el govern del país però és justament aquest ajustat resultat el que obra la incertesa del futur.

És evident que l'independentisme torna superar la barrera dels 68 diputats que són necessaris per la majoria d'escons que donen possibilitat de configurar un govern, però ara com ara no està gens clar que aquesta majoria asseguri l'estabilitat que Catalunya necessita i la ciutadania en el seu conjunt mereix. El PSC, com ja va passar anys enrere amb Pasqual Maragall aconsegueix superar en vots les altres forces polítiques però ho tindrà molt difícil poder governar perquè la «foto del Colón-2» acabarà funcionant i el veto s'imposarà. El candidat socialista Salvador Illa ja ha anunciat que es presentarà a la investidura per ser President de la Generalitat. Segurament no ho aconseguirà però d'aquesta manera almenys forçarà la decantació d'una disjuntiva que des de fa temps està present a les fileres d'ERC que d'alguna manera es veurà obligada a optar per la seva ànima d'esquerres o repetir la crossa de la dreta catalana com ha vingut fent fins ara. En aquest sentit, els Comuns ja han proposat la formació d'un govern progressista. Aquesta opció tindria la majoria suficient però és una via difícil i complicada a menys que uns i altres retornin al seny necessari i projectin la mirada més posada en el futur que no pas en el passat.

Més enllà de respectables somnis ara caldria fer polítiques que toquessin de peus a terra, millorar la sanitat i apropar-la als paràmetres europeus del 7,5% del PIB, començar a posar les bases d'una nova economia productiva i pensar més en les persones i menys en les banderes. M'agradaria que se superessin els recels i que fos possible una transversalitat que generés una nova manera de fer política però em temo que això no serà possible. L'entrada amb força de l'ex ministre Salvador Illa a l'arena del Parlament de Catalunya serà sens dubte un revulsiu que aportarà un aire nou però es trobarà en un hemicicle on la bronca entre els extrems de l'arc parlamentari seran sens dubte moneda corrent.

Joan Sales deia que «som pecadors amb una gran set de glòria». Ara venen dies de penitència per a la reflexió.