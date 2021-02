Arrimadas descarta dimitir tot i la pressió dels crítics

Convulsió a les files de Ciutadans després de l'enfonsament al feu que va donar llum al partit fa quinze anys. La pèrdua de fins a 30 escons i gairebé un milió de vots va provocar una tensa reunió d'urgència del comitè executiu en la jornada de ressaca electoral que va desenterrar les batalles internes que romanien contingudes fins que les urnes passessin per Catalunya. L'encadenament de tres mals resultats electorals -comicis bascos, gallecs i catalans- sota el lideratge d'Inés Arrimadas col·loca la formació en una profunda crisi després de veure com s'esvaeix la seva rellevància política. El sector crític no es va quedar sol en aquesta ocasió, i va sumar diputats i senadors tradicionalment oficialistes a l'exigència que hi hagi rendició de comptes, però Arrimadas va descartar seguir els passos d'Albert Rivera després del 10-N del 2019.

Els tombs ideològics, la baixa participació, la irrupció de la ultradreta i l'«efecte Illa» van deixar el partit en hores baixes, que es va haver de conformar amb el penúltim lloc a l'hemicicle català. Escuders d'Arrimadas defensen que no es pot atribuir a la líder l'herència enverinada de Rivera, i que cal donar-li temps per reconstruir les sigles perquè, descomptant la interinitat, no porta ni un any al capdavant de Cs. Però diversos càrrecs van reclamar una «profunda regeneració» en la direcció i van posar sobre la taula la dimissió de, almenys, els màxims responsables de la campanya, els vicesecretaris Carlos Cuadrado i José María Espejo-Saavedra.

El líder a Catalunya, Carlos Carrizosa, va assegurar que dimitir «no és oportú» i es va mostrar convençut que es pot capgirar la situació en els quatre anys que queden per davant. Arrimadas tampoc pretén anar-se'n pel seu propi peu ni executar canvis.

La diagnosi dels crítics a Catalunya, organitzats sota el nom de Renovadors, és que el resultat del 14-F és fruit d'un «cúmul de desencerts» que van començar en desaprofitar l'oportunitat que Arrimadas fos investida després del triomf del 2017 i es van agreujar amb l'intent de coalitzar-se amb el PSC i el PPC.