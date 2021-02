Casado perd poder intern mentre Feijóo demana autocrítica

«Cal trencar la imatge que tenim ara mateix, que és de caiguda lliure». «Hem d'actuar amb humilitat». «Es va equivocar en l'insultar Santiago Abascal en el debat de la moció. Va sobreactuar i ara Vox s'ha rigut d'ell». «Amb quina autoritat anirà ara Teodoro García Egea als congressos provincials a imposar els seus candidats, com ha fet a València?». Els comentaris són de dirigents del PP que veuen amb preocupació la davallada del partit a les eleccions catalanes, on la força d'ultradreta els ha empès a la cantonada de Parlament: 11 diputats contra tres. La majoria dels polítics van accedir a parlar només de forma anònima. El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, el baró autonòmic amb més poder, l'únic que ha aconseguit contenir Vox a la seva autonomia amb un discurs rotund contra els ultres des del primer dia, ho va fer en públic i li va deixar un encàrrec a Casado, hores abans que avui es reuneixi el comitè executiu nacional a la seu de Gènova: va demanar als seus companys «examinar» les causes de la derrota i «fer una reflexió» sobre el paper que el partit ha de tenir al Parlament per ser una «presència útil».

Feijóo, l'etern candidat a La Moncloa que no va voler fer el pas de liderar el partit quan Mariano Rajoy va dimitir el 2018, no va voler acarnissar-se amb Casado. Quan la premsa li va preguntar si creia que ha de tenir conseqüències en el seu lideratge, va respondre que cada cita electoral té característiques pròpies i no són «extrapolables».

Sense eleccions a la vista i amb judicis encara pendents per corrupció, ni els crítics esperen ara que hi hagi una revolta contra Casado. Diputats i dirigents territorials sí que assenyalen la pèrdua de poder intern, just quan s'obriran processos congressuals provincials i autonòmics, i esperen canvis a la cúpula actual. Casado podria fer com Rajoy el 2015, després de la debacle conservadora a les eleccions municipals i autonòmiques d'aquell mes de maig. El llavors líder del PP va introduir saba nova, però ara Casado realment hauria de fer just el contrari, després d'haver apartat tots els veterans del partit.