«Un govern d'ERC i Junts tornaria a ser un govern de poca gestió»

Sí. Com a guanyador de les eleccions ha d'intentar fer govern, perquè ho va prometre i per donar compliment al que ha dit la ciutadania en aquestes eleccions. Les dues forces més votades, la nostra, per descomptat, i Esquerra Republicana, amb els posicionaments a favor del diàleg, volen encetar una nova etapa de distensió.

Illa va dir que en el seu govern no hi haurien independentistes i ERC va signar un document en què deia que en cap cas pactaria amb el PSC.

Són manifestacions, especialment la del cordó sanitari al voltant del PSC, que jo vaig trobar especialment greus. En cap país europeu s'han marcat vetos a la socialdemocràcia i és clar que dificulta la situació. I també és que nosaltres hem dit sempre que la independència no pot formar part del full de ruta del pròxim govern, si és que en aquest hi ha de ser el PSC, és una línia vermella que no creuarem.

Veu possible que ERC i Junts governin sense tirar-se els plats pel cap?

Vista la seva trajectòria en l'últim mandat, no em sembla que sigui un govern que pugui donar la resposta a la situació en que ens trobem a Catalunya

I quina hauria de ser aquesta resposta?

No hi ha cap altre camí que el del diàleg, l'acord i el consens i el retrobament entre els catalans i les catalanes. Qualsevol alternativa a això, com un govern de Junts i Esquerra, seria de confrontació i aniria en contra del retrobament entre catalans. Ens tornaríem a trobar un govern de sentiment i de poca gestió.

Molta gent diumenge es va quedar a casa. Entenen el creixent sentiment de desafecció respecte a la política?

L'abstenció mai és una bona notícia. Entenc el cansament de la gent i les dificultats de moltes famílies, però des del PSC sempre hem fet, i continuarem fent, una crida a la gent perquè s'impliqui. Estem en un moment molt complicat i necessitem a tothom. Però, mirant la pèrdua de vots dels diferents partits, crec que l'abstenció ha estat més en els independentistes. Hi ha un cansament de la política catalana dels últims anys.

Els 11 diputats de Vox són producte d'aquesta desafecció, de la crisi econòmica, del desgast de la societat...

El vot de Vox és un vot en contra el sistema, un vot enfadat, però ens preocupa en tant que són posicions molt radicalitzades i xenòfobes que no haurien de tenir lloc a la nostra societat. Haurem de lluitar amb arguments per apartar-los de la nostra democràcia i de les nostres institucions.

Satisfeta dels resultats a Girona?

Sí, perquè a les comarques gironines tripliquem representació i recuperem terreny en llocs on n'havíem perdut. Ens hem situat a valors del 2010 i a Girona ciutat hem doblat el percentatge de vots. Això el que ens marca, amb molt humilitat, un objectiu de treball de cara a les municipals del 2023.

A Girona, l'alcaldessa (Marta Madrenas) i la cap d'oposició (Sílvia Paneque) seran diputades. Això és bo per a la ciutat?

L'alcaldia de Girona mereixeria una dedicació exclusiva. Sempre ho he dit i ho practicaria si mai em pertoqués. Jo demà (per avui) deixaré la Diputació, el meu objectiu és ser alcaldessa de Girona el 2023, però des del Parlament intentaré treballar per les comarques gironines. A mi m'agradaria recuperar l'esperit del diputat territorial amb temes de consens com el nou Trueta, la variant d'Olot, l'aeroport, la C-32...