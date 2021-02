«Hem de reconstruir el país i abraçar la llibertat, tot alhora»

Més de 80 anys després, Esquerra Republicana té l'oportunitat de tornar a presidir la Generalitat. Serà així?

Nosaltres farem tot el possible perquè així sigui. La ciutadania ho ha volgut amb els seus vots. D'entrada superant el 50% del vot independentista, per primera vegada en la història, i Esquerra Republicana de Catalunya ho ha liderat de manera clara. Hi ha 74 diputats independentistes, més que mai, i des d'esquerra volem un govern independentista fort i ampli buscant grans consensos. El moment és molt difícil, estem davant un moment de reconstrucció del país on l'eix social ha d'anar de costat de l'eix nacional.

Un govern amb Junts, Cup i comuns.

És el que hem dit durant tota la campanya, un govern independentista, fort i liderat des de les esquerres. És cert que En Comú Podem no és independentista, però sí que és autodeterminista. Hem de ser capaços de teixir aquestes complicitats àmplies. El país ho necessita.

Amb el PSC ja van posar per escrit que no hi pactarien...

A mi em fa falta ràbia per haver de signar documents. Ja havíem dit que no pactaríem amb partits del 155 que defensen la monarquia corrupta i mantenen tancats els nostres presos. Vam dir que no pactaríem amb el PSC i ho hem hagut d'anar repetint, avui ho ha fet un altre cop l'Oriol Junqueras, quan personalment crec que amb un cop ja ni hauria d'haver hagut prou.

JxCat pot ser un soci lleial?

He de pensar que sí. El país mereix que els polítics compleixin amb el que diuen. Ens consta que JxCat és un partit que lluita per la independència de Catalunya, igual que ho fa ERC. Potser amb estratègies diferents, la seva era més màgica o tenia més trempera. Però, és clar, la independència per abans-d'ahir també la vull jo. Hem de ser realistes i entendre que el camí només passa per treballar i treballar. No es tracta de manllevar vots als altres partits indepes, sinó que s'han de buscar allà on n'hi havien. Pactarem polítiques nacionals i socials; i espero que els socis de govern siguin lleials al pacte i, sobretot, al país.

Abans ha citat eix social i eix nacional. Quina ha de ser la prioritat del govern?

Tot i tot alhora. No ens podem permetre posar la sisena velocitat en un eix i deixar l'altre. Hem de reconstruir el país i hem d'abraçar la llibertat política l'abans possible., perquè és l'eina que ens permetrà fer un país millor. Les dues coses alhora. Hem de governar i fer-ho el millor possible, perquè la gent vegi que la república és la millor solució per a la seves necessitats. D'això va la política, de solucionar els problemes de la gent. I, al mateix temps, sense oblidar l'eix nacional. Hem de fer seure el PSOE a la taula de diàleg i, si aquesta taula no funciones, que la gent vegi com treballem perquè si ara tenim 70 diputats independentistes, en un futur n'hi hagi molts més. Cada cop més.

L'abstenció ha estat molt alta. Entenen el desencís de la ciutadania?

La gent les està passant canutes. Hem de reconstruir el país i ho hem de fer sense deixar ningú enrere. Ara arribaran els fons europeus i s'han de vehicular per ajudar famílies, autònoms, gent que ha estat en ERTO, petites empreses... Aquesta pandèmia ha deixat al descobert un munt de debilitats en el nostre país. Com a govern, hem de fer les coses diferent i, a més, fer-les millor. I Esquerra Republicana de Catalunya és l'únic partit que pot liderar això que ara necessita el país.