Illa no llença la tovallola

Encara que és conscient de tenir molt difícil formar govern, el PSC, com a partit guanyador de les eleccions catalanes, pensa jugar les seves cartes per intentar evitar la repetició del pacte independentista a la Generalitat. La reunió de l'executiva del partit va servir ahir per constatar la victòria en vots i en escons de Salvador Illa i el creixement socialista a les quatre circumscripcions, i perquè el candidat reiterés que intentarà la investidura.

Illa va prendre la iniciativa trucant ahir a la tarda els líders de tots els partits excepte Vox. La lectura del resultat és que els ciutadans han donat opcions a «una altra aritmètica» -la suma d'esquerres- al marge del pacte independentista, i que en tot cas és Esquerra qui ha de «retratar-se» descartant l'acord progressista. Es tracta de transmetre que pels socialistes no quedarà.

En aquest sentit, un cop passades les eleccions, la cúpula socialista creu que ERC hauria de «donar-se un temps per pair el resultat» i no tancar-se portes. «Si es volen aïllar amb la dreta independentista i l'extrema esquerra independentista, ells veuran», va afirmar una veu del partit. També va empènyer en la línia del pacte d'esquerres l'expresident de la Generalitat José Montilla, que va assegurar que «la possibilitat de buscar vies d'entesa entre els guanyadors de les eleccions (el PSC) i els guanyadors del bloc independentista (ERC) és una oportunitat que no hauríem de desaprofitar».

El PSC creu que compta amb la carta de la mala relació entre ERC i JxCat, i intentarà que la seva victòria no sigui tan poc fructífera com la de Ciutadans el 2017. Però ni tan sols presentar-se a la investidura està a la mà de Illa, perquè és el president del Parlament qui decideix qui és el candidat més ben situat per proposar-lo. «El president del Parlament no està escollit, alguna cosa haurem de dir. Anem per passos. Els parla el candidat de la formació amb més suports. Per convicció i per coherència, vull fer Govern», va insistir el candidat socialista.

«Sense retrets ni venjances»

L'executiva del PSC també va constatar que són les forces que aposten pel diàleg les que més suport popular han tingut a Catalunya, en detriment de JxCat i Cs, que fins diumenge encapçalaven els seus respectius blocs. Però quan se li va preguntar a Illa si estaria disposat a donar suport des de fora a un Govern presidit per Pere Aragonès, va contestar: «El que es correspon és que ell em doni suport a mi com a guanyador de les eleccions». «Nosaltres posarem el canvi, sense retrets ni venjances», va dir.

Illa va insistir que la seva voluntat de presentar-se a la investidura «no és un gest simbòlic, sinó real», i va intentar instal·lar la idea que no té sentit que els independentistes tornin a formar Govern. «Ja hi havia abans de les eleccions una majoria independentista, just la que ens ha portat al bloqueig en aquesta legislatura. No volem més això, volem obrir un temps nou», va afirmar. Però també va mantenir algunes línies vermelles, com la que l'amnistia i l'autodeterminació «no són dos horitzons que siguin realitzables».