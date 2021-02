ERC i la CUP obren una primera ronda de contactes i s'emplacen a tornar-se a trobar la setmana que ve

ERC i la CUP s'han trobat aquest dimecres a les dues del migdia en una primera reunió per a negociar i s'han emplaçat a tornar-se a trobar la setmana que ve. En dos comunicats, els partits ho han explicat apel·lant a la transparència, malgrat que hores abans, aquest dimecres al matí, els anticapitalistes havien assegurat que encara no hi havia cap reunió agendada amb els republicans. "Ha estat una primera trobada per obrir les vies de la negociació, que ha servit per prendre la temperatura a les relacions dels dos partits i establir les primeres bases de la futura negociació", ha apuntat ERC en un comunicat.

Segons ha informat Esquerra, a la reunió s'ha fet una anàlisi compartida dels resultats electorals del diumenge i han coincidit a destacar "tant la victòria de l'independentisme com el fet que el moviment polític creix per l'esquerra". Els republicans han explicat així que a la primera trobada s'ha fet un primer intercanvi de "punts de vista" sobre la situació econòmica i social del país i sobre el camí que "caldrà seguir cap a la república catalana a partir d'ara".

Al comunicat, la CUP expressa la seva voluntat de transparència i claredat en tot el procés i que farà públiques les valoracions, "sempre mantenint els tempos que estipuli la pròpia organització i les organitzacions que formen part de la candidatura. I, sempre, intentant evitar que això interfereixi en les bones pràctiques de les possibles reunions i trobades".

Per part de la CUP, hi han assistit els diputats electes Carles Riera, Eulàlia Reguant, Pau Juvillà i Xavier Pellicer. Per part d'ERC, hi han anat la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; el president del Consell Nacional, Josep Maria Jové; el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, i la número dos dels republicans, Laura Vilagrà.