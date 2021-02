Illa reivindica la seva victòria electoral i emplaça ERC a triar entre la seva formació i la de JxCat

El cap de llista del PSC el 14-F, Salvador Illa, ha reivindicat de nou la seva victòria electoral, emplaçant ERC a triar amb qui vol formar Govern. En una entrevista a la 'Vanguardia' ha insistit que els republicans han d'escollir entre la seva formació i la de JxCat, un partit que incorpora plantejaments "de dretes" i "xenòfobs".

Així, Illa considera que "no s'entendria" que la formació, encapçalada per Laura Borràs, formes part d'un Govern d'esquerres. Illa es mostra decidit a presidir, malgrat que no disposa dels avals necessaris per tirar endavant la seva investidura. "Parlaré amb tothom excepte Vox, la resta de partits han de veure què fan", ha subratllat.

Illa ha assenyalat que el seu partit va treure pràcticament 50.000 vots més que ERC, una "victòria molt rellevant" que els posa "al centre" de la política catalana. Per això, ja ha iniciat la ronda de converses amb els partits, començant pels comuns. "Tinc les idees clares i puc arribar amb més suports que la resta de partits d'esquerres", ha afirmat el candidat socialista.

Preguntat per un pacte de Govern independentista, Illa ha lamentat que "no és la solució", recordant que si s'opta per aquesta opció, tot i disposar "d'una majoria progressista", caldran "explicacions". En aquest sentit, creu que superar el 50% de vots independentistes no representa un gran canvi. "Abans comptaven escons, i ara vots", ha opinat.

El representant del PSC també ha parlat sobre el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol, insistint que durant els darrers anys el Govern ha posat sobre la taula "plantejaments contradictoris i de bloqueig". Pel que fa als indults dels presos independentistes, els ha deslligat del 14-F, considerant que "no tenen res a veure" amb els comicis celebrats.