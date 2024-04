Paneque i Puga fixen les seves prioritats d'inversió a les comarques gironines

La portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona i cap de llista dels socialistes a Girona a les eleccions al Parlament, Sílvia Paneque juntament amb Víctor Puga, el número dos de la candidatura, han fixat avui les seves prioritats d'inversió a la demarcació.

"La construcció del nou Hospital Josep Trueta a Girona, la de les variants de Les Preses i Olot incloses en un programa de millora de les infraestructures al territori; la remodelació de l’escorxador comarcal de Ripoll per obrir noves vies de desenvolupament al sector ramader; la nova planta de triatge del Baix Empordà que ha de clarificar la gestió de residus a tota la zona costanera de les comarques gironines i desencallar la construcció dels centres d’ensenyament secundari pendents, com l’Institut Ermessenda de Girona o el de Vilafant, són qüestions concretes que cal resoldre amb urgència per activar el territori i tancar l’etapa de lassitud política que ha afectat el país durant els anys de governs nacionalistes", indiquen els socialistes.

A més, expliquen que "desencallar projectes postergats a les comarques gironines per encarar el territori en el camí del creixement econòmic i social i trencar l’etapa d’alentiment en què l’han situat els governs nacionalistes és el principi bàsic de la candidatura". "Les comarques gironines, igual com Catalunya, han estat massa temps sota l’influx de governs que no han donat prioritat a la gestió de la realitat del territori, que reclama amb urgència el desenvolupament de projectes estratègics. Els socialistes canviarem aquesta dinàmica per activar la Generalitat com un motor de desenvolupament a favor del territori", analitza Sílvia Paneque.

"Són projectes que estaven inclosos en l’acord de pressupostos per aquest any amb el Govern. Era un acord que marcava punts d’inflexió i que, sobretot, engegava projectes cabdals com el Trueta, que havia quedat postergat per l’ambigüitat de la Generalitat i que havia estat posat en risc per la dinàmica de confrontació dels ajuntaments de Junts a Girona", hi afegeix la cap de llista. "Catalunya necessita un govern situï la política en la moderació; que defensi un comportament institucional i raonable del Govern. La confrontació condueix al desordre i al desastre. Estimar el país és també estimar tots i cadascun dels catalans", conclou Paneque.

El número dos de la candidatura, Víctor Puga, posa èmfasi en la "necessitat d’impulsar els projectes que la Generalitat ha deixat sense fer en els últims anys". És el cas, per exemple, del nou institut de Vilafant: "El 2017 la Generalitat en va comunicar la construcció i el 2020 l’inici de les obres. Han passat set anys i encara no està inclòs en el pressupost. És molt urgent i prioritari que es resolgui aquesta necessitat. No és normal que un equipament de primera necessitat no tingui cabuda en les prioritats del govern", reclama Puga.