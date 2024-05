Eleccions catalanes 2024 en directe: Resultats i informació del 12M

El PSC proposa una revisió integral del sistema de salut amb més recursos i professionals

El PSC de comarques gironines ha explicat avui les seves propostes en matèria sanitària a la demarcació, que més enllà de la construcció del nou campus sanitari Josep Trueta contempla una revisió integral del sistema de salut per a dotar-lo de més recursos i més professionals. “Cada metge de família acaba la jornada amb una mitjana de pacients impossible. La situació de col·lapse fa temps que dura i els temps per atendre un pacient són realment preocupants. La crisi sanitària ha deixat ben clar, tant l’esforç dels metges i dels treballadors de la salut, com la falta de recursos del sistema. Centres, sovint, obsolets, que han de ser reformats o falta de persones especialistes” ha afirmat Mónica Ríos, tercera a la candidatura dels socialistes.